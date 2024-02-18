Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 137
No parece que se trate de operaciones aritméticas, porque no hay ninguna, todos los valores se calculan en la fase de compilación. La razón es la presencia de un bucle con un número desconocido de iteraciones (aunque estas iteraciones tienen una media inferior a dos). Así que su código está optimizado de alguna manera por un número conocido de llamadas a rand()
https://www.mql5.com/ru/forum/308881/page3#comment_11222192
¿Qué tienen que ver los desarrolladores de procesadores? El generador está implementado por software.
No, claro que no. Este generador está implementado en hardware. Esta velocidad no puede lograrse mediante software: es obvio.
En realidad, el hardware implementa un generador RAND(), mientras que rand() es un pseudoaleatorio.
MathRand
Devuelve un entero pseudo-aleatorio en el rango de 0 a 32767.
Bueno, en realidad, el hardware implementa un generador RAND(), mientras que rand() es un pseudo-aleatorio, está escrito en el manualNo estoy muy familiarizado con el de hardware, pero probablemente te decepcionará: no parece funcionar muy rápido, sólo sirve como semilla para el pseudoaleatorio.
Claramente - pseudo.
Aleatorio es mucho más lento(https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand)
las carreras aleatorias son mucho más lentas(https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand)
Bueno, sí, el pseudo también está dentro. Pero estoy seguro de que - rand() se implementa programáticamente. Quizás alguno de los compañeros "mayores" que pasen por aquí lo confirme.
Pero estoy seguro de que - rand() se implementa programáticamente. Quizás alguno de los compañeros "mayores" que pasen por aquí lo confirme.
Sí, quizás tengas razón.
Esta variante de la función rand16() que genera números pre-aleatorios funciona con menos de la mitad de lentitud que la función original y genera números aleatorios de 0 a 65535.
es decir, menos de 2 nanosegundos.
Además, el objeto de clase es 16 bytes más grande que el objeto de una estructura POD similar. Es decir, las matrices de estructuras son aún más económicas.
¿Cuál es la diferencia entre Symbol() y _Symbol
¿Cuál es la diferencia entre Symbol() y _Symbol
fxsaber, 2019.07.07 14:47
Si se llama a Symbol() dentro de una clase/estructura sin ::, puede ser más conveniente que una variable predefinida, ya que se puede hacer una sustitución rápida declarando un método con el mismo nombre.