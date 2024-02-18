Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 139
Esta opción no funciona
Corregido el código, todo está bien ahora.
Sí, es una errata. Corregido.
Gracias, funciona. Queda por ver el efecto en el rendimiento.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Bichos, errores, preguntas
fxsaber, 2019.07.09 18:36
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Bichos, errores, preguntas
fxsaber, 2019.07.09 19:40
Versión de lanzamiento en marcha. Optimización habilitada.
Encontrado el tamaño óptimo de la matriz estática por la experiencia
Para aquellos que utilizan recursos dinámicos (por ejemplo, Kanvas), recomiendo acelerar el llenado de las matrices de la siguiente manera
He encontrado el tamaño óptimo de una matriz estática mediante la experimentación.
Y si lo comparas conArrayFill de mql5, ¿habrá una ganancia de velocidad o no?
No he leído todo el tema, tal vez haya una respuesta a esta pregunta, MT5 no se comporta de forma comprensible con los objetos gráficos, el terminal se cierra durante algún tiempo y los objetos permanecen adheridos a algunos puntos oscuros ¿Cómo se soluciona esto? No es difícil de hacer en esos casos cuando la ventana del gráfico está abierta. Personalmente añado una transición a OnDeinit en OnInit(), pero si la ventana está marcada no resuelve el problema. Tal vez alguien nos diga dónde podemos "expresar" las sugerencias a los creadores de MT5.
.
Proporcionar datos exactos para reproducir: por ejemplo, una plantilla de gráfico con objetos.
Sospecho que los objetos son dibujados por el indicador, y es el indicador el que hace un seguimiento incorrecto de prev_calculado.
y si lo comparas conArrayFill de mql5, ¿habrá una ganancia de velocidad o no?
No creo que lo haya.
No creo que lo haga.
¿por qué reinventar su propia lista cuando ya existe una función productiva?