¿por qué reinventar su propia lista cuando ya existe una función productiva?
ArrayFill rellena un array con un solo valor. Y aquí estamos hablando de llenar un array con datos.
Si la conjunción "llenar un array estático, y luego copiarlo en uno dinámico usando ArrayCopy" funciona más rápido que simplemente "llenar un array dinámico", tiene sentido inventar dicho array. funciona más rápido que simplemente "llenar unarray dinámico", entonces tiene sentido inventar un "lisapedo" de este tipo.
Bien, entonces tienes que pedir a los desarrolladores que implementen este mecanismo en la clase CCanvas de la biblioteca estándar.
En ambas plataformas, los archivos EX pueden servir como contenedores de indicadores.
Estos indicadores pueden ser llamados en iCustom y plantillas de terceros. Para ello no es necesario lanzar el propio contenedor EX.
Me pregunto si puede mostrar un ejemplo de dicho lanzamiento.
probablemente sea esto :
Utilización de recursos propios y ajenos
Por ejemplo, si el indicador SampleIndicator.ex5 se incluye en el Asesor Experto SampleEA.ex5 como un recurso, entonces la ruta de acceso a sí mismo, especificada cuando se llama aiCustom() en la función de inicialización del indicador personalizado, tendrá el siguiente aspecto "\N - Expertos\\\\MuestraEA.ex5::Indicadores\N - MuestraIndicador.ex5". Si esta ruta se especifica explícitamente, el indicador personalizado SampleIndicator.ex5 estará estrechamente vinculado a SampleEA.ex5 y perderá su capacidad de trabajar de forma independiente.
Cuando esté listo, lo escribiré.
Acabo de entender que es posible utilizar indicadores de dicho ex5 en otros EAs, no en el que está como recurso.
De acuerdo, lo esperaré con interés.
Es una característica de MT5 tester, pero he decidido publicarla en este hilo, porque está indirectamente relacionada con este tema.
Para llegar a la pestaña de optimización invisible, hay que seleccionar fuerza bruta total sin parámetros a optimizar.
no optimized parameter selected, please check input(s) to be optimized and set start, step and stop values