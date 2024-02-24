Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 973
Deberías hacer julia.mqh en lugar de julia.h :)
Directamente improbable, en mi opinión. Lo más probable es que haya que crear una envoltura DLL. MQL no es como C++, no son intercambiables.
Me voy ahora, porque no soy capaz de hacerlo :)
Ahí es donde me despido y me meto en las sombras como no sé cómo :)
Todavía no puedo garantizar que vaya a hacer Julia, pero seguro que le echaré un ojo).
La mejor manera es escribir enteramente en Python o Julia, y la terminal sólo cambiará
Voy a utilizar Python o Julia, pero el terminal simplemente el comercio, por supuesto, el probador no será bueno, pero si no hft no es crucial. Pero entonces será más fácil de conectar a otros intercambios, cuando todos los corredores mt5 comprar mi grial
Sí, cada uno tiene que ocuparse de sus propios asuntos. El terminal debe comerciar, y el comerciante debe hacer programas y utilizar lo que quiere, no lo que le dan.
Parece que hace medio año ya estábamos hablando de ello). Parece que hemos llegado a esta decisión.
Me he adherido a esta ideología desde 2008. Y hace tiempo que no me importa qué terminal. Sin preferencia). Por ejemplo, si quisiera operar con un operador asiático en un par de divisas, compraría muchos patrones de Fibonacci, pero no los compraría en absoluto.
En cuanto al probador, es sólo un ciclo. de los que se pueden eliminar las garrapatas). Si es necesario.
por cierto, hay probadores para python con visualización y estrategias de ejemplo incorporadas
Para Julia, aparentemente no.
Bueno, en realidad no he trabajado con Python. Es decir, con módulos - no hay tarea para ello todavía. Hasta ahora todo se resuelve con los viejos medios prob ados.
Los paquetes de SZ Julia, bueno, la mayoría no están probados, e incluso están rotos.( El paquete de XGBoost Julia, por cierto, está roto, y tiene 2 años. En general, a juzgar por las fechas, nadie se dedica sistemáticamente a ello, Julia.
Totalmente de acuerdo, por eso dejé de participar en ese concurso hace medio año :(
Pero ahora por fin hicieron lo que prometieron allá por 2017: pagos basados en la reputación. En la ventana deslizante de los últimos 20 torneos dan un punto por cada vivo<0,693. El número de puntos es la reputación, máximo=20. Récord actual en mi opinión = 9. Los participantes con la mayor reputación recibirán el premio en metálico incluso sin apilamiento.
En resumen - los que saben hacer forex - de alguna manera han aprendido a hacer modelos estables donde el énfasis no está en el 100% de precisión, sino en el hecho de que en el futuro el modelo funciona no peor que en el comerciante. Y este conocimiento ahora puede ser monetizado allí.
Alguien quiere a Pitón, así que utiliza cualquier medio para impulsar su deseo, haciéndolo pasar por una especie de verdad.
Hay varias clasificaciones de lenguajes de programación, y yo he dado esas clasificaciones en mi blog en dos ocasiones.
Aquí hay otra, una de las más autorizadas de TIOBE
A diferencia de la clasificación R, hay algunas sutilezas en la clasificación Python:
Añadiré que no es para discutir
