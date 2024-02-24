Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 969
es inútil discutir, para mi gusto este editor se ve feo en cualquier esquema de colores, el lenguaje también
Creo que tú mismo has visto el código en python, vscode IDE y jupiter notebook.
No es necesario discutir, ni hacer valoraciones peyorativas.
Cada uno utiliza lo que está acostumbrado, lo útil, lo sencillo, etc.
Respeto los diferentes enfoques, pero no me gusta que alguien se ponga a criticar algo sin conocer a fondo el tema.
No es necesario llevar las discusiones a un callejón sin salida como R vs Python vs Java o Windows vs Linux. No sirven para nada, sólo para los nervios.
Buena suerte
Estupidez sobre estupidez.
1. Los paquetes/módulos en Python se pueden cargar con pip install / conda install y los paquetes con el mismo nombre pueden no tener el mismo contenido. Y este perl " la única fuente de la distribución allí es el sitio de python :)" debe ser puesto en los anales.
2. Ni IPython ni anaconda son extensiones de MO. El primero es un simple editor con ejecución de código de línea/bloque mientras que anaconda es un sistema de gestión de paquetes (como un repositorio) y no sólo de Python sino también de R.
Si quieres presumir de conocimientos, hazlo. De lo contrario, está demostrando su amateurismo.
Sé modesto.
No entiendo cuál es el sentido de tu refunfuño en general, de algunas palabras y tonterías que has escrito.
Si quieres fotos - He descargado xgb en un ordenador nuevo en 3 minutos y he creado un ejemplo de prueba. ¿No tienes a nadie más con quien discutir por R? :)))
Escribí respetuosamente que R y R studio es un lenguaje y un IDE feo, pero tengo un gran respeto por quienes logran trabajar con él sin lágrimas
Y de los hombres que ha escuchado,
Que este mal no es todavía tan grande como una mano:
"Sólo es cuestión de conseguir sus gafas.
Tiene media docena de vasos para ella;
Hace girar sus gafas de un lado a otro:
Los presiona contra su piel, o los pone en su cola,
y luego los huele, y luego los lame;
Las gafas no tienen ningún efecto.
"¡Uf! - dice ella, - y es un tonto,
que escucha las mentiras del pueblo:
Sólo me contaron lo de las gafas;
No me sirven de nada".
Y el tití, con su ira y su tristeza.
Los golpeó muy fuerte con una piedra,
y se hizo un chapoteo, un chapoteo y un chapoteo.
Por desgracia, así es con los hombres:
Por muy útil que sea una cosa, no vale nada,
El conocimiento del hombre ignorante no sirve para nada;
Pero si el ignorante es más culto,
él también lo odia.
La fábula de Krylov El mono y las gafas es notable, en primer lugar, porque la idea principal en ella se expresa no sólo en la moral, la ironía principal está en el texto. El lector atento comprenderá fácilmente que el Mono hace el papel de ignorante, mientras que las gafas están directamente asociadas a la ciencia. Los martyskas, que no saben nada de ciencia, hipermétropes y agudos como gafas, a menudo sólo hacen reír a todos los que les rodean con su ignorancia. La ignorancia, especialmente de los altos funcionarios, afecta a todos los que les rodean. La ironía es que no pueden ocultar su simplicidad e ineptitud.
muéstrame el gráfico de la equidad, mono )) - análisis
La frase "muéstrame el gráfico de la equidad, el tití)" destaca, en primer lugar, por el hecho de que su idea clave se expresa no sólo en términos morales, sino que la ironía principal está entre líneas. Un lector atento comprenderá fácilmente que el tití hace el papel de ignorante y que el "enséñame el gráfico de la renta variable" está directamente asociado al comercio. Los titís, que no saben nada de comercio, suelen hacer reír a todos los que les rodean con su ignorancia. La ignorancia, especialmente de los adeptos de alto rango de la R, afecta a todos los que los rodean. La ironía es que no pueden ocultar su simplicidad e ignorancia.
Buenas noticias. Paquetejsr223: Una integración de la plataforma Java para R con los lenguajes de programación Groovy, JavaScript, JRuby (Ruby), Jython (Python) y Kotlin.
Para los que trabajan con estos idiomas, es más fácil adjuntar guiones a la MT.
Buena suerte.
En mi opinión, esto es una perversión: de Python o Java a R, y de ahí a MT.
Yo dejé el forex hace mucho tiempo, y te aconsejo que hagas lo mismo.
Ahora estoy probando una estrategia con volumen mínimo en los futuros de bitcoin.
He vuelto a participar en numerai -https://numer.ai/dr_tr
¿Se puede hacer 0,691616 y 83,33% en python?
Todo esto en R estándar pura, incluso el comercio en el intercambio de cripto.
Sólo he visto tu señal de demostración, que has borrado, pero al menos tienes una captura de pantalla -https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707
Por favor, haga la señal 424027 público de nuevo, realmente quiero ver cómo su "hay mejores actualizaciones, como la captura de pantalla anterior. La semana que viene subiré uno nuevo ya".