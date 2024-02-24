Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 945
¿Cree que estos ciclos también están presentes en las pequeñas TF? Echemos un vistazo, ¡hay más bares allí!
no me interesan los pequeños, me interesan los cambios de patrón totales trimestrales y superiores
Hay un artículo, comprueba lo que hay que hacer.
Sí, sí, he leído el artículo. Como era de esperar, en realidad hay funciones que describen tendencias (movimiento direccional), si la función ha dejado de describir, generamos una nueva, y así sucesivamente.
¿Entiendo correctamente que la amplitud en los gráficos muestra la anchura alcanzada por la función para describir la ventana seleccionada?
Aquí hay otro experimento interesante -
Usted tiene una ganancia por cada entrada de comercio (finRez_Buy). Puede configurar el árbol no para la clasificación, sino para la regresión - dar como objetivo para estos mismos beneficios. Es poco probable que el árbol pueda predecir valores concretos, pero al menos dividirá el objetivo en varios grupos, en función de la ramificación permitida. A continuación, puedes dibujar el árbol resultante y, siguiendo las ramas, intentar averiguar dónde están los mayores beneficios. Tal vez le ayude a recuperar la información.
Una previsión positiva de dicho árbol puede considerarse una señal de entrada.
¿Entiendo correctamente que la amplitud en los gráficos muestra la anchura alcanzada por la función para la descripción de la ventana seleccionada?
me rompí el cerebro tratando de entender la pregunta. voy a descansar y a llorar lágrimas amargas por la situación de los pobres comerciantes
y Aleshina individualmente
Aliosha, en serio, ya estoy en menos, ya que bajé por la pendiente resbaladiza de los flujos de Erlang, señalándolos del tic-tac BP. Quedé atrapado en el momento... No calculé todo... Pero, no estoy poniendo excusas, sólo quiero saber - ¿conviertes BP de la misma manera o trabajas con lo que hay, es decir, ABRIR, CERRAR en M1, M5, etc.?
No necesito sus secretos para preparar los pronósticos. Sólo pido una respuesta: ¿se está convirtiendo en BP o no? Ayude a un anciano, por favor...
Sinceramente,
A_K2
Quedé atrapado en el momento... No lo he entendido todo...
Usted juega en un casino, en la propiedad del casino, de acuerdo con las reglas del casino. Renat y yo te advertimos. Mejor lee en el foro sobre los intercambios reales, mt5 te permite llegar a ellos.
me rompí el cerebro tratando de entender la pregunta. voy a descansar y a llorar lágrimas amargas por la situación de los pobres comerciantes
y Aleshina individualmente
El artículo habla del métodoEMD, que consiste en la construcción de líneas extremas envolventes y el posterior procesamiento que da lugar a funciones. Así, entiendo que en el gráfico de este indicador vemos el ancho de la amplitud que depende de la diferencia entre dos extremos en un periodo de tiempo determinado.