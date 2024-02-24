Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 948

SanSanych Fomenko:
En general, apuntar a 3 clases no es muy bueno. Mejor dividir en dos clases de objetivos: (-1,0) y (0,1), y luego combinarlos al decidir una posición.

Fui yo quien pidió 3 clases. Hace un par de páginas había un archivo similar con sólo dos objetivos. Dos objetivos no pude manejar (una de las clases está muy sesgada en número, por lo que es difícil también), estoy tratando de tres ahora.

 

Esperé a randomForest, aunque tomé el 10% del archivo original para el archivo de entrenamiento.

Aquí está el resultado:

Number of observations used to build the model: 20276
Missing value imputation is active.

Call:
 randomForest(formula = as.factor(arr_Buy) ~ .,
              data = crs$dataset[crs$sample, c(crs$input, crs$target)],
              ntree = 500, mtry = 7, importance = TRUE, replace = FALSE, na.action = randomForest::na.roughfix)

               Type of random forest: classification
                     Number of trees: 500
No. of variables tried at each split: 7

        OOB estimate of  error rate: 11.22%
Confusion matrix:
     -1    0    1 class.error
-1 5335  314   21  0.05908289
0    95 8712  480  0.06191450
1     2 1363 3954  0.25662719

Variable Importance
===================

                                 -1      0      1 MeanDecreaseAccuracy MeanDecreaseGini
arr_Sell                     223.88 208.20 164.24               216.84          3073.97
arr_DonProcVisota             25.86  57.39  53.05                57.46           203.17
Levl_Close_MN1                21.45  51.65  52.89                58.17           140.68
Levl_High_H4                  22.35  51.81  50.33                58.17           118.24
Levl_Close_W1                 20.11  48.85  49.94                52.90           145.82
arr_LastBarPeresekD_Down_M15  22.38  49.70  49.39                57.02           129.74
arr_Den_Nedeli                21.46  44.74  49.06                49.48           129.12
Levl_Low_H4                   20.55  47.30  47.49                50.63           126.02
arr_Regresor                  23.40  46.78  46.25                50.94           126.67
Levl_Close_D1                 21.03  42.44  44.51                47.91           164.55
Levl_Support_D1               22.47  47.09  44.35                51.17           153.52
Levl_Low_H1                   20.62  47.36  43.94                50.02           132.55
Levl_Support_W1               18.05  47.42  43.40                47.19           134.89
arr_DonProc_M15               23.81  50.52  42.83                52.10           184.02
arr_TimeH                     20.55  41.15  42.07                42.59           109.51
arr_LastBarPeresekD_Up_M15    22.46  43.85  41.64                47.63           134.78
arr_DonProc                   21.88  56.26  41.49                50.51           228.07
Levl_High_W1                  20.78  40.34  41.27                45.67            91.07
Levl_Low_D1                   18.87  39.05  40.81                42.30           116.54
Levl_Support_MN1              18.99  39.66  40.36                41.64           122.87
Levl_High_MN1                 17.25  36.97  39.62                40.44            88.72
Levl_first_H4                 18.77  38.39  38.71                42.28            70.63
arr_LastBarPeresekD_Down      19.31  42.64  37.27                44.06           150.78
Levl_Low_MN1                  17.96  37.24  36.40                37.83            92.71
Levl_first_H1                 14.43  35.64  34.62                37.45            78.99
Levl_High_D1                  19.35  34.28  34.48                36.43           106.69
Levl_Close_H4                 19.72  39.58  33.59                39.85           170.80
X_USE_Filter_MA_02            15.76  33.70  33.01                38.00            50.89
Levl_Support_H4               16.71  39.24  32.66                36.73           152.03
Levl_Low_W1                   16.72  34.05  32.47                33.22           111.06
Levl_High_H1                  17.58  33.14  31.93                33.90           117.74
Levl_Close_H1                 19.09  35.94  30.80                35.35           160.90
Levl_first_W1                 12.82  30.50  30.57                31.63            51.57
X_Use_Donchianf               13.69  28.78  30.46                31.47            59.44
Levl_first_MN1                13.94  27.58  30.02                29.14            59.58
arr_LastBarPeresekD_Up        15.96  31.32  28.67                30.59           142.72
Use_Filter_MA_Prirost         11.99  27.62  26.88                33.29            38.78
arr_Vektor_Don_M15            13.70  26.01  25.25                29.80            32.87
X_Use_BarPeresek_iMA_TF       11.40  18.48  25.17                25.30            20.57
Levl_first_D1                 14.97  28.47  24.99                29.17            46.49
X_Use_Filter_Fibo_in_Day      12.43  24.34  24.84                29.00            45.29
Levl_Support_H1               17.57  29.98  24.77                28.92           141.18
arr_Vektor_Week                7.99  19.81  24.10                21.56            27.30
arr_RSI_Open_H1               10.31  25.18  23.80                29.74            27.62
X_USE_Filter_MA               12.64  22.15  22.22                25.99            41.49
arr_Vektor_Don                10.20  19.81  15.88                17.82            41.06
arr_Vektor_Day                11.65  15.07  15.62                16.44            25.24
arr_BB_Center                 10.41  15.87  14.93                15.48            38.40
arr_BB_Up                      7.78  10.50  14.74                13.99            17.23
X_Use_ChanelEvaProc            4.30  13.36  12.15                17.63            67.45
arr_RSI_Open_M1                7.45  12.63  10.49                13.56            25.92
arr_BB_Down                    5.47  14.77   7.02                14.50            16.72
USE_Filter_MA_Donchian         0.72   0.10   4.71                 3.29             1.78

Time taken: 2.29 mins
 

He aquí un interesante gráfico


Muestra que el aumento del número de árboles hasta unos 50 da una reducción del error, pero después de eso el aumento del número de árboles por encima de 100 es una absoluta pérdida de tiempo

 

Y aquí está el resultado en los trozos de validación y prueba. Tengo los grandes, el 45% de cada uno de los originales

Error matrix for the Random Forest model on Pred_027_2016_H2_T.csv [validate] (counts):

      Predicted
Actual    -1     0     1 Error
    -1 24023  1523    70   6.2
    0    473 39706  1964   5.8
    1     10  5858 17615  25.0

Error matrix for the Random Forest model on Pred_027_2016_H2_T.csv [validate] (proportions):

      Predicted
Actual   -1    0    1 Error
    -1 26.3  1.7  0.1   6.2
    0   0.5 43.5  2.2   5.8
    1   0.0  6.4 19.3  25.0

Overall error: 10.9%, Averaged class error: 12.33333%


Error matrix for the Random Forest model on Pred_027_2016_H2_T.csv [test] (counts):

      Predicted
Actual    -1     0     1 Error
    -1 23847  1502    73   6.2
    0    455 39677  1984   5.8
    1      7  6024 17673  25.4

Error matrix for the Random Forest model on Pred_027_2016_H2_T.csv [test] (proportions):

      Predicted
Actual   -1    0    1 Error
    -1 26.1  1.6  0.1   6.2
    0   0.5 43.5  2.2   5.8
    1   0.0  6.6 19.4  25.4

Overall error: 11%, Averaged class error: 12.46667%
 

Muy decente si no se ve nada por delante.

El TC en M1 no está claro: vamos a predecir dentro del margen.

 
SanSanych Fomenko:

Esperé a randomForest, aunque tomé el 10% del archivo original para el archivo de entrenamiento.

Aquí están los resultados:

Gracias, a juzgar por los resultados, las cosas no van mal...

Sin embargo, parece que arr_Sell se utilizó como predictor, a juzgar por la tabla de importancia del predictor... Si es así, no es correcto.

SanSan Fomenko:

He aquí un interesante gráfico


Muestra que el aumento del número de árboles hasta unos 50 resulta en la disminución de los errores, pero después de eso, el aumento del número de árboles por encima de 100 es una actividad absolutamente inútil

Así que debe ser lógico, cuantos más predictores más soluciones, ¿o me equivoco?

 
SanSanych Fomenko:

Muy decente si no se ve nada por delante.

No entiendo el TS en M1: vamos a predecir dentro del margen.

Es una estrategia de tendencia y funciona en MOEX en Si, es decir, el spread no es importante allí.

 

Para emitir un juicio definitivo, es necesario:

  • probar el poder predictivo de los predictores en condiciones muy específicas de los archivos de entrada
  • dividir el archivo de entrada físicamente en dos partes: hacer en una parte lo que yo hice, y ejecutar el bosque terminado en la segunda parte. Si el error coincide, entonces ¡millonario o multimillonario!

 
Aleksey Vyazmikin:

Hay una estrategia de tendencia, y funciona en la bolsa MOEX en Si, es decir, el spread no es importante allí.

¿Qué otra tendencia en la clasificación? Los errores de predicción desgarrarán la tendencia: no quedará nada de la tendencia.

 
Aleksey Vyazmikin:


Sin embargo, arr_Sell parece haber sido utilizado como predictor, a juzgar por la tabla de importancia del predictor? Si es así, no es correcto.


¡Claro que sí, joder!

¿Cuáles?

Permítanme recalcular.

