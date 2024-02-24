Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 948
En general, apuntar a 3 clases no es muy bueno. Mejor dividir en dos clases de objetivos: (-1,0) y (0,1), y luego combinarlos al decidir una posición.
Fui yo quien pidió 3 clases. Hace un par de páginas había un archivo similar con sólo dos objetivos. Dos objetivos no pude manejar (una de las clases está muy sesgada en número, por lo que es difícil también), estoy tratando de tres ahora.
Esperé a randomForest, aunque tomé el 10% del archivo original para el archivo de entrenamiento.
Aquí está el resultado:
He aquí un interesante gráfico
Muestra que el aumento del número de árboles hasta unos 50 da una reducción del error, pero después de eso el aumento del número de árboles por encima de 100 es una absoluta pérdida de tiempo
Y aquí está el resultado en los trozos de validación y prueba. Tengo los grandes, el 45% de cada uno de los originales
Muy decente si no se ve nada por delante.
El TC en M1 no está claro: vamos a predecir dentro del margen.
Gracias, a juzgar por los resultados, las cosas no van mal...
Sin embargo, parece que arr_Sell se utilizó como predictor, a juzgar por la tabla de importancia del predictor... Si es así, no es correcto.
Así que debe ser lógico, cuantos más predictores más soluciones, ¿o me equivoco?
Es una estrategia de tendencia y funciona en MOEX en Si, es decir, el spread no es importante allí.
Para emitir un juicio definitivo, es necesario:
¿Qué otra tendencia en la clasificación? Los errores de predicción desgarrarán la tendencia: no quedará nada de la tendencia.
Sin embargo, arr_Sell parece haber sido utilizado como predictor, a juzgar por la tabla de importancia del predictor? Si es así, no es correcto.
¡Claro que sí, joder!
¿Cuáles?
Permítanme recalcular.