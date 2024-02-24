Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 872
Por favor, ayuda, creo que mucha gente aquí ha hecho alguna asignación de pesos/coeficientes complicada - necesito resolver este problema:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
Cómo crear ratios
Aleksey Vyazmikin, 2018.04.29 00:16
No voy a crear un nuevo tema, voy a preguntar aquí, quizás haya gente inteligente dispuesta a ayudar.
Tengo este problema - dado el valor máximo, mínimo y medio del coeficiente y necesito hacer una función (código) que calcule el coeficiente en el rango de los valores mínimos a los máximos con el cambio de la aceleración desde el centro al mínimo - con la desaceleración, y desde el centro al máximo con la aceleración, con los valores máximos y mínimos son dos límites donde el valor del coeficiente más allá de este rango o es igual al límite de uno de los lados o el coeficiente cambia muy lentamente (si la primera opción es más complicada).
Gráficamente tiene el siguiente aspecto
Para empezar, ¿cómo se debe poner esto en código y expresarlo como una función?
En función de los requisitos de comportamiento de este coeficiente, puede hacerse de cualquier forma.
Por ejemplo, así:
.
o así:
.
o así:
.
Opcionalmente puede introducir un desplazamiento (arriba/abajo). Encoger o estirar. Dóblalo hasta los límites especificados. O, por ejemplo, en un punto de inflexión, cambiar su comportamiento. etc.
Estos son ejemplos sencillos e ilustrativos.
Se pueden aplicar dependencias más complejas.
.
esta es la solución a su problema.
Gracias por las fórmulas, pero no tengo ni idea de cómo codificarlo.
Y, la última imagen no es la solución, quiero que la curva cambie más fuertemente al acercarse al centro cuando se mueve desde el límite inferior, luego cambie débilmente hasta unos 2/3 y luego cambie fuertemente de nuevo hasta el límite superior, es decir, no debe ser lineal.
Gracias por las fórmulas, pero no tengo ni idea de cómo se puede codificar esto.
Se puede codificar de forma muy fácil y sencilla:
Y, la última imagen no es la solución, quiero que la curva cambie más fuertemente al acercarse al centro cuando se mueve desde el límite inferior, luego cambie débilmente hasta unos 2/3 y luego cambie fuertemente de nuevo hasta el límite superior, es decir, no debe ser lineal.
En este caso hay que especificar la ley de cambio necesaria k(x).
Se puede codificar de forma muy fácil y sencilla:
Gracias por el ejemplo de código.
En este caso hay que especificar la ley de cambio necesaria de k(x).
Esa es la cuestión, no sé cómo hacerla, una función así con esas características. Su punto es que el centro - el sistema más estable, mientras que el resto es generalmente aceptable error hasta los límites, y más allá - basura, que no es bueno.
Esa es la cuestión, no sé cómo hacerla, una función así con esas características. La cuestión es que el centro es el sistema más estable, y el resto es un error generalmente aceptable hasta los límites, y más allá es una basura, lo que no es bueno.
Esto puede describirse de muchas maneras diferentes.
Por ejemplo, así :
.
sólo debes ver esto como un ejemplo de pensamiento
En la versión final, se realizan las simplificaciones/abreviaturas necesarias y se reducen las fórmulas a una forma comparativamente sencilla en la medida de lo posible.
¡Se ve muy bien! Pero, ¿cómo traducirlo al código comprensible para los mortales?
Hola)
