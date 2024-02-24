Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 796
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
SOY A_K2. No hay que confundirlo con ningún otro. Y el proceso de pseudo-Markov se mostrará, oh, cómo se mostrará. Pero, hay gente aquí que es más genial que yo. Esperando con el Grial. A todos.
En 2003 y antes, ¿hay alguna forma de consultar las actas?
Cuando descargué accidentalmente la historia de M1, me quedé asombrado.
Ya sabes, es como el cielo.
Y el proceso parece ser el mismo - para el intercambio...Por supuesto, inmediatamente recordé a dónde conducía el "de la teoría a la práctica", comprensiblemente a la cita de 3er año, no diferente
Mikhail, entiendo que veas el mercado desde dentro, pero es que no sabes nada de programación y no puedes hacer un robot. Pero, por así decirlo, quieres mostrar a todo el mundo cómo ganar dinero. ¿Verdad? ¿Has probado a trabajar como autónomo?
Mikhail, entiendo que veas el mercado desde dentro, pero es que no sabes nada de programación y no puedes hacer un robot. Pero, por así decirlo, quieres mostrar a todo el mundo cómo ganar dinero. ¿Verdad? ¿Has probado a trabajar como autónomo?
Esto es absolutamente erróneo. Mi robot de comercio y los indicadores son todos desarrollados por mí mismo. No quiero mostrar cómo ganar dinero, pero no puedo mirar a la gente que se equivoca en algunos puntos muy seriamente, así que trato de ayudarles a encontrar su camino en la dirección correcta, por así decirlo. Soy profesor, me importa poco la enseñanza, porque tengo una mente inquisitiva y muchas cosas interesantes. Soy una mente inquisitiva y es interesante en muchos aspectos. Pero cuando veo a un hombre que cree en su enfoque y no ve errores críticos en él, no puedo irme.
Hmmm... Entonces, ¿por qué necesitas el equipo de algoritmos y codificadores que quieres crear?
Si se trata de una estadística, ya ha progresado este año. +Un 0,01% no es un mal comienzo. Todos sabemos enseñar, pero no queremos aprender.
¡Bravo! Bien hecho, pero eso es algo que todo el mundo aquí ya ha visto y más de una vez. Y sabes lo que me hace diferente de los demás. No lo oculto, a diferencia de algunos que no pueden aportar nada en absoluto. Por no hablar de que me he cascado una nuez desde el 05.03.2018 y tiene este aspecto
Bueno... ¿qué dices ahora? Interesante para escuchar....
¡Bravo! Bien hecho, pero todo el mundo aquí lo ha visto más de una vez. ¿Sabes lo que me hace diferente de los demás? No lo oculto, a diferencia de algunos que no pueden aportar nada. Por no hablar de que me he cascado una nuez desde el 05.03.2018 y tiene este aspecto
Bueno... ¿qué dices ahora? Interesante para escuchar....
Sólo puedo elogiar). Le deseo buena suerte. Es honesto.
Hmmm... Entonces, ¿por qué necesitas un equipo de algoritmos y codificadores que quieres crear?
Se necesitan programadores en P para no perder el tiempo y crear rápidamente un sistema en cualquier paquete elegido y probar o refutar la esencia del enfoque.
hay
por lo que no se trata de uno de verdad.
Después de las batallas verbales de ayer llegó a la conclusión de que para hacer pública mi investigación en el campo de la regresión, y sobre todo para compartir experiencias y revelar secretos, ya que es a la vez reacios. Esto se debe a algunos individuos que no han hecho ninguna contribución al desarrollo de la rama, pero que son capaces de insultar sólo porque no pueden entender de qué se trata. Seguiré trabajando para lograr la regresión, pero no tan rápido como me gustaría, porque tendré que ocuparme de muchas cosas por mi cuenta. Sólo publicaré aquí los resultados, tanto los provisionales como los definitivos. Y pedir ayuda. No sin esto. Somos una comunidad que debe ayudarse mutuamente.
Si tiene conocimientos de uno de los paquetes de R en el campo del aprendizaje automático y este paquete es el más flexible, y siente una sed insaciable de investigación y obtiene un producto final en forma de algoritmo específico, que da lugar a modelos de regresión que funcionan bien, confirmados por pruebas repetidas y que le satisfacen como operador. Te espero en mi área personal, y continuaremos allí.
De usted la habilidad para escribir rápidamente el código en R para su paquete elegido. De mí para compartir la experiencia y la visión en la formación de un conjunto de predictores, la organización del sistema de IA, así como el método para seleccionar el modelo más adecuado para la salida de una optimización repetida de un mismo archivo de entrenamiento. A continuación, el asesor y la transición a la práctica, es decir, ganar pasta, en lugar de parlotear sobre las teorías de distribución markoviana o no markoviana de las ganancias mundiales y los extranjeros.
Hazte la pregunta "¿Para qué estás aquí?". Encontrar y probar el derecho a la existencia de una ley descubierta y conocida sólo por ti. O simplemente para ganar dinero. Y no sólo la masa, y la baublicha. Si estás en la primera categoría, entonces no deberías llamar a mi puerta. Porque estoy aquí sólo para palear, e incluso con un montón de tugriks. Preferiblemente una cantidad con uno y muchos ceros.