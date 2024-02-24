Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 802
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
En el punto 1 puedo suponer que los factores comunes para los predictores están mal elegidos como aceptables para los diferentes instrumentos.
En el punto 2 se deduce de un error del punto 1.
En el punto 3 lo más probable es que no se tenga en cuenta la estructura de la onda.
Para el ítem 1 puedo sugerir que los factorescomunes aceptados para los diferentes instrumentos han sido seleccionados incorrectamente como predictores.
En cuanto alpunto 2, se deduce del error del punto 1.
No lo creo, ya que la elección de los predictores es mucha suerte. Los que he estado usando durante años los conseguí seleccionando entre 200. Es un hecho.
En el punto 3 probablemente no se tiene en cuenta la estructura de la onda.
Este es un gráfico del predictor con sd = 1%
Y aquí está el gráfico con sd=10%.
p.d. e indique la dirección de su casa...
es un dolor en el culo para llegar allí desde su yurta kolyoma.
En el punto 1, puedo suponer que los factorescomunes para los predictores se seleccionan incorrectamente como aceptables para los diferentes instrumentos.
En el punto 2 se deduce del error del punto 1.
No lo creo, ya que la elección de los predictores es en gran parte suerte. Los que he estado usando durante años los conseguí seleccionando entre 200. Es un hecho.
En el punto 3, probablemente no se tiene en cuenta la estructura de la onda.
Este es un gráfico del predictor con sd = 1%
Y aquí está el gráfico con sd=10%.
Sin la referencia temporal del instrumento o instrumentos es difícil sacar conclusiones.
te será difícil llegar desde tu yurta de Kolyma
jajaja)))) LoL
jajaja))) LoL
en renos sin alimentar
Jóvenes neuronistas, ¿no estáis invitados por Sberbank?
Herman Gref sólo sueña con desarrollar la IA ....
Jóvenes neuronistas, ¿no estáis invitados por Sberbank?
Herman Gref sólo sueña con desarrollar la IA ....
escribe todo esto bajo diferentes apodos.
eso es todo lo que escribe, bajo diferentes apodos
hahaahahahaha))))
en renos sin alimentar.
¿Cuál es la diferencia entre el reno y el alce? Condicionalidad. Por qué reaccionar.
La rentabilidad de la ST siempre dependerá de la previsión.
El NS está diseñado para reaccionar rápidamente a la situación actual y la capacidad de predecir un posible escenario en el futuro.
Subrayo lo de POSIBLE.
Una red neuronal nunca puede garantizar, sino sólo suponer.
¿Tenemos que estar de acuerdo con esto?
Nunca he entendido tus declaraciones, tus fotos o tu filosofía en absoluto
Vale, estoy de acuerdo, ¿qué me importa?