Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 790
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No es que el tema se haya ido a ninguna parte, sino que se ha "difuminado". No hay una moderación regular. Un poco de pila, incluso peor que mi hilo.
Pero, tenemos que esperar a que el hombre del Grial pase a primer plano.
Esperando.
A la espera de que se produzca:
Más o menos. Pero, con las explicaciones obligatorias - entradas/salidas, software utilizado, etc.
No desveles todos los secretos, pero lo básico debe estar ahí.
Yo también recibí ese mensaje. El matiz es que estos tokens NMR se pagarán a trozos durante meses, y el precio de NMR está bajando.
Y la cuenta de kaggle tiene que ser más alta que la de un titular.
p.d. Hay mucha confusión en el numerario. O los resultados enviados unas horas antes del final del concurso se negaron a ser aceptados y quedaron sin procesar. De lo contrario, un modelo basado en un conjunto de predictores seleccionados al azar se convertiría repentinamente en "no original", aunque la probabilidad de no originalidad fuera casi nula. Las probabilidades tampoco son tan claras, a veces todos pierden directamente.
Parece que dos veces al año organizan una actualización del escaparate, todo el mundo corre a comprar sus fichas y las pierde en las apuestas. Y así se va dando vueltas y más vueltas.
Mmmm, los numarais son realmente muy turbios, te obligan a "jugar" en su puto "stacking" que es completamente idiota por no decir otra cosa (el riesgo es mucho mayor que el beneficio), y no dan premios sin stacking.
Y estos son los últimos posts de Mikhail. La singularidad de su enfoque, su pensamiento fuera de lo común,
una apertura del alma al mundo, a veces fascinante. Michael, ¡sigue con el buen trabajo!
Todo esto merece las más cálidas palabras de apoyo. Pero, Mikhail, es hora de pasar a
Pero, Mikhail, ¡es hora de pasar al siguiente nivel! Para poner en práctica las últimas ideas se necesita un tipo de cálculo diferente.
Deja el pitón, los biblios y coge el código.
Bienvenido al maravilloso mundo de la computación cuántica.
Me resulta difícil hablar de ello, pero algo me ha empujado a hacerlo.
Y estos son los últimos posts de Mikhail. La singularidad de su enfoque, su pensamiento fuera de lo común,
una apertura del alma al mundo, a veces fascinante. Michael, ¡sigue así!
Todo esto merece las más cálidas palabras de apoyo. Pero, Mikhail, es hora de pasar a
Pero, Mikhail, ¡es hora de pasar al siguiente nivel! Para poner en práctica las últimas ideas se necesita un tipo de cálculo diferente.
Deja el pitón, los biblios y coge el código.
Bienvenido al maravilloso mundo de la computación cuántica.
Estoy totalmente de acuerdo y he pensado en ello. El futuro está en quantum....
Lo está esperando:
Por fin estoy en casa y en primer lugar quiero pedir disculpas por mi largo post que es sencillamente imposible de leer, pero en ese momento era chukchi así que escribí lo que pensaba sin puntuación ni ortografía. He dicho lo que quería decir y algunas reflexiones son pertinentes. Lo principal es ser capaz de entenderlos en un texto tan incómodo.
Siguiente... Aquí hay un enlace a un blog donde publiqué lo que escribí sobre BO. Presta atención a la sección "Aproximación a la herramienta" donde ofrezco exactamente lo que he hecho hoy. Es la elección de las condiciones iniciales.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/717174
Estoy a la espera de las objeciones para las correcciones y los cambios. Pero acordemos lo siguiente. Si no estás de acuerdo con algo y crees que sería mejor hacerlo de otra manera, entonces debes presentar argumentos de peso, que no necesariamente tienen que ser la confirmación de la práctica o la experiencia, serán suficientes las conclusiones lógicas (razonamiento adecuado) por las que piensas hacerlo. No más verborrea, sólo un cálculo o una propuesta fría y bien fundamentada.
Propongo elegir las condiciones iniciales descritas en el "Planteamiento de la herramienta", de la que prácticamente hemos hablado hoy, justo en esta sección descrita con más detalle. No olvides que se trata de un borrador.
Si mañana nos ponemos de acuerdo sobre los términos iniciales y nadie tiene ninguna objeción, pasaremos a la siguiente fase.
Empecé a escribir otro artículo en el que me impulsó la idea de que sería bueno tener una metodología, como en la universidad, que estaría escrito en blanco y negro sería cómo hacer, y cómo no.
Se trata de encontrar esos métodos que sean aplicables tanto a la regresión como a la clasificación y que muestren resultados comparables. Es decir, métodos generales utilizados en general en el aprendizaje automático. Sólo quiero entender por qué la mayoría no los satisface y hasta ahora sólo hay una respuesta. Estás profundamente convencido de que estás haciendo bien algún paso porque se puede explicar lógicamente y has leído en algún sitio sobre ello, pero lo que realmente haces no se puede hacer así y eso es un error. En mi opinión, por supuesto... Ejemplo que di antes con el tamaño de la jaula y el número de entradas. La cuestión es simple. Ahora vamos a organizar todo el proceso de aprendizaje a mi manera y a ver los resultados y compararlos. No estoy seguro de que el resultado sea mejor que el tuyo, pero vale la pena intentarlo. Como se trata de un estudio, habrá errores por mi parte, y mediante el trabajo en equipo y el debate, podremos llegar al fondo de la cuestión. Parece extraño darse cuenta de que con tantos paquetes P diferentes en el área de MO no hay uno que sea robusto. La mayoría son robusta, es que algo estás haciendo mal si no obtienes resultados. Así que vamos a comprobarlo, bajo mi supervisión :-) Aunque no lo estoy pidiendo, pero si no habrá evaporadores para el código y en general la gente no está interesada en estos movimientos, me meteré en el mundo de las apuestas deportivas y lo intentaré allí. Ya he construido modelos de apuestas antes, pero quiero volver a intentarlo con los nuevos conocimientos que he adquirido.
Me gustaría utilizar los resultados de la regresión en mi artículo, así como los resultados de la clasificación. Tras esta investigación, espero obtener métodos generales para construir sistemas similares. Así que eso es todo. ...
Hoy es otro día que es un verdadero bajón. Mi proveedor de alojamiento se estrelló de repente y no puede subir hasta ahora. No hay respuesta de la propia UPU, ni de la página web de la empresa ni de los teléfonos de asistencia técnica. Esperemos que ULTRAVDS se mantenga en pie y continúe su trabajo, pero de momento estaba caído y no se podía acceder a él :-(
Como prometí, puse el resultado de la negociación y todo está en el momento del cambio de futuros y la transición al modo de horario de verano.