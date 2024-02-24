Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 579
¿Sería tan amable de enviarme una línea? Si es el mismo torrent que el mío, es la versión de ingeniería mecánica.
También hay versiones para la ciencia, pero no dice nada sobre la tableta.
Resulta que toda la suite está allí).
Lanzamiento.
Una pregunta para quien pueda saberlo.
Así que sólo hay un árbol. ¿Qué tipo de frontera construirá en un espacio de N dimensiones?
hay más de un límite... si miras el espacio bidimensional, lo divide en rangos - rectángulos. Bueno, para las n-dimensiones serían los hiperfigones.
imagen de wikipedia
¿Es para un árbol?
¿Un árbol - una línea en el avión?
¿Es para un árbol?
Creo que un árbol es una línea en el plano... para una imagen 2D. ¿o me equivoco?
No, 1 división es 1 línea... es decir, dividir la muestra en 2 partes...
al final pueden parecer imágenes tan intrincadas, no como en NS la línea
¿Esta foto es para un solo árbol? Actualmente estoy interesado en la RF de un solo árbol. Necesito entender para un solo árbol. Lo resolveré por mi cuenta a partir de aquí.
Lo que he leído, no entiendo nada. Parece estar claro, pero sólo para el conjunto.
Tenía entendido que un árbol da un hiperplano en un espacio de N dimensiones. Resulta que lo entendí todo mal.
sí, es para el árbol de decisión - el árbol decisivo
el comité de árboles se ensambla en un modelo de bosque aleatorio mediante bagging (agregación bootstrap)
según el principio - muchos árboles simples darán mejores resultados que un modelo complejoLa RF es un grupo de árboles regulares agregados mediante el embolsado.
Tenía entendido que un árbol da un hiperplano en un espacio de N dimensiones. Resulta que lo entendí todo mal.
plano es una clasificación lineal, los árboles no pueden hacerlo (o peor que la regresión lineal), sólo no lineal
Si tienes algún enlace a algo inteligible - pdf algo, lanza un mensaje privado por favor. Por favor, no utilice Hubr).
Me gustaría algo grande y detallado).
No lo recuerdo, he buscado en Google algunos artículos.
como https://basegroup.ru/community/articles/description
es bastante sencillo
