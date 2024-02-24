Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 575
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Se puede sentir. Como dijo Feynman, un experimento mental no cuesta nada. Se puede poner en marcha un reactor termonuclear como dos dedos, sólo necesita 4-5 veces más energía que un cine-scopio.
Te lo dije: necesito NeuralNet para VisSim. Veré lo que es posible allí y lo que no.
PS Soy un teórico - puedo generar ideas en modo de alta frecuencia, pero en la práctica - sólo hay 1 acuerdo en mi cuenta y es una curva... Aunque hoy he corrido 20 pares a la vez. Vamos a ver :)))
PPS Sí. Lo leeré con calma. Gracias.
Su ST es extraño. Con 20 pares un trato. Hace un mes que acumula estadísticas, pero ¿cuándo veremos el resultado?
Su ST es extraño. Con 20 pares una operación. Hace un mes que se acumulan las estadísticas, ¿cuándo veremos el resultado?
Las 2 semanas anteriores sólo hubo 4 pares y sólo 1 operación - sí. Se excedió con la definición de los cuantiles de la probabilidad de confianza. Asustado por el depósito, para decirlo simplemente. Pero, enganchado 20 pares hoy, pero en una cuenta demo - vamos a ver.
PD: Sigo tomando los datos de ticks de la cuenta real, es decir, tengo 2 terminales (real y demo) abiertos en mi ordenador. Desde el punto de vista de la pureza del experimento, todo está bien.
La idea de esta aplicación era encontrar dependencias no lineales para el comercio de pares
lo terminé, dibujé el gráfico de la extensión, lo miré con mis ojos - me pareció interesante
Ahora tengo que transferirlo al bot. Ya he implementado un indicador de propagación lineal en la base de código. Si no funciona - lo haré también :)) Pero este es mucho más complicado :)
Las dos semanas anteriores sólo había 4 pares y sólo 1 operación - sí. Se excedió con la definición de los cuantiles de la probabilidad de confianza. Asustado por el depósito, para decirlo simplemente... Pero, enganchado 20 pares hoy, pero en una cuenta demo - vamos a ver.
En realidad un TS muy raro. Recogiendo garrapatas en millones y una operación a la semana.
Sólo trabajo con minutos (ticks sólo en la última vela), y unas 10 operaciones al día, en un instrumento.
No lo entiendo.
En realidad, un TS muy extraño. Recoge ticks en millones y una operación a la semana.
Sólo trabajo con minutos (ticks sólo en la última vela), y unas 10 operaciones al día, en el mismo instrumento.
No lo entiendo.
El diablo sabe... Reasegurado por seguridad... Lo atribuyo al temblor de mis rodillas: el miedo a avergonzarme ante el público. Ojalá hubiera obtenido los resultados primero y luego hubiera presumido de la teoría... Pero sólo ahora me doy cuenta.
Quién diablos sabe... El exceso de confianza... Lo atribuyo al miedo visceral a avergonzarme ante el público. Ojalá hubiera obtenido los resultados primero y luego hubiera presumido de la teoría... Pero es ahora cuando me doy cuenta.
Así que aquí todos somos así, bueno, quizá la mayoría). Primero hablamos mucho, pero sólo unos pocos van al grano.
Por cierto, lea la historia de Student - surgió de la necesidad de estimar distribuciones en muestras pequeñas. Tengo un minuto de discreción y un máximo de 24 horas para estimar. En mi opinión, es suficiente para todos. Sólo el análisis de garrapatas de última hora.
Así que aquí todos somos así, bueno quizás la mayoría). Primero hablamos durante mucho tiempo, pero sólo unos pocos van al grano.
Por cierto, lee la historia de la prueba de Student: surgió de la necesidad de estimar distribuciones en muestras pequeñas. Tengo una muestra de 1 minuto y un máximo de 24 horas para estimar. En mi opinión, es suficiente para todos.
Sí, ya he ajustado algunas cosas.
Pero no cambia la esencia de esta rama en particular - NS son bastante interesantes y me acordé de una tesis que uno no debe reinventar una rueda, pero el uso de lo que la gente ya ha hecho - sigo buscando NeuralNet Add-On para VisSim ...
En realidad, un TS muy extraño. Recoge ticks en millones y una operación a la semana.
Sólo trabajo con minutos (ticks sólo en la última vela), y unas 10 operaciones al día, en el mismo instrumento.
No lo entiendo.
Incluso consigo 10 operaciones por instrumento en uno de 5 minutos. No se utilizan las marcas ni los minutos. Quiero deshacerme de los que me sobran. No tengo problemas con ellos.
Incluso consigo 10 operaciones por herramienta en el minuto 5. Las garrapatas y los minutos no se utilizan. Quiero deshacerme de los que me sobran. Todo parece estar bien.
He empezado a utilizar beneficios ficticios.