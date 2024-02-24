Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 572
Dividir un depósito grande en otros más pequeños. Se negocia en una cuenta y se copian las operaciones en las otras).
Genialidad.
cómo encajar los modelos :))
incrementos actuales y modelo entrenado inferior, 2 árboles :) si pongo 20 árboles, entonces 1 a 1
Los incrementos actuales del par no se introducen en la entrada, el modelo se entrena con ellos (se introducen en la salida)
Por alguna razón tengo buena memoria, ahora necesito predecir el futuro
Recuerda muy bien. Sólo una pregunta: ¿los incrementos tienen algo que ver con el futuro? No puedo asegurarlo, pero no creo que lo hagan.
Por cierto, no entiendo por qué los nodos planos tienen incrementos tan grandes o esto significa otra cosa?
aquí los incrementos se retrasan, por ejemplo 55... por eso se distribuyen de forma tan poco normal, por eso los vértices planos pueden ser grandes
bueno, vamos a ver que se puede exprimir... no se si tiene futuro o no, hay que investigar
no encuentro el error desde hace medio día, me parece que lo he hecho bien :)
¿Es como un impulso?
Bueno, no se toman los incrementos de las barras adyacentes, sino por ejemplo close[0]/close[55].
Estuve luchando durante medio año con diferentes predictores, incluyendo incrementos de cualquier cosa a cualquier cosa, el número de predictores. Y he utilizado diferentes modelos. Y RF, y SVM, y MLP... Incluso probé los tiempos senior y bajé a M1. Lo máximo que pude conseguir en la muestra de validación fue un 53% de precisión, y un 100,0% en la muestra de entrenamiento. Esto no es suficiente para el comercio. Necesito al menos un 57% de precisión para ser rentable. O mis manos están torcidas o algo más. ¿Alguien ha conseguido mejores resultados? Sólo por curiosidad.
Torturado durante seis meses con diferentes predictores, incluyendo incrementos de cualquier cosa a cualquier cosa, el número de predictores. Y he utilizado diferentes modelos. Y RF, y SVM, y MLP... Incluso probé los tiempos senior y bajé a M1. Lo máximo que pude conseguir en la muestra de validación fue un 53% de precisión, y un 100,0% en la muestra de entrenamiento. Esto no es suficiente para el comercio. Necesito al menos un 57% de precisión para ser rentable. O mis manos están torcidas o algo más. ¿Alguien ha conseguido mejores resultados? Sólo me preguntaba.
Todavía no he llegado a ese punto... Estoy haciendo diferentes variantes... Tengo que revisar un montón de variantes diferentes.
Pues bien, los incrementos no se toman de las barras adyacentes, sino por ejemplo close[0]/close[55]