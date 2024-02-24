Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 583
¿De dónde has sacado eso? ¿De dónde?
No utilizo señales para el sistema. Con los signos sólo corto de la serie temporal (y de la formación y del funcionamiento) las zonas en las que no es necesario analizar nada en absoluto.
El propio NS mastica las series temporales directamente.
Ya escribí e incluso cité un libro -NS funciona bien para tareas muy especializadas en combinación con métodos convencionales.
Perdón, escribiste sobre 15 entradas a NS... lo asocié automáticamente con el número de signos :)
Bueno, aquí hay una cita del libro. Ya lo he citado 3-4 veces aquí)).
De ahí lo saqué.
HZZ Por cierto, después de 2 días de estudio, me parece que las maderas no son muy adecuadas para resolver problemas de mercado (bueno, por supuesto, también depende de la formulación del problema).
A decir verdad, yo también pensé lo mismo de NS durante mucho tiempo).
Bueno, aquí hay una cita del libro. Ya lo he citado 3-4 veces aquí)).
No consigo que se cargue la imagen.
¿es de esta edición?
No consigo que se cargue la imagen.
Sí, es de aquí.
Tengo la foto en mi puesto.
Sí, desde aquí.
Yo tampoco vi la imagen de inmediato, y ahora no es visible.
Por cierto, después de 2 días de estudio, me parece que los bosques no son muy adecuados para resolver problemas de mercado (por supuesto, esto también depende de la formulación del problema).
¿Y por qué los bosques no son adecuados?
p.s. Sí, en la imagen todo es correcto, enfoque integrado... eso es lo que estoy tratando de hacer :) no "estúpido" para entrenar un modelo
¿Por qué no son adecuados los andamios? Resuelven los mismos problemas
Estoy tratando de poner una serie de tiempo allí. Pero simplemente no hay características para los bosques. Los bosques con predictores son más o menos comprensibles, pero las series temporales apenas tienen conjuntos que compartan los bosques. (Y la superposición de predictores no es nuestro método).
Estoy de acuerdo, necesitamos una extracción automática de características al menos :)
