Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 571
Así que tuvo poco efecto... ¿cómo se entiende sin importaciones? ) sólo si se barajan los valores de cada uno de los predictores sucesivamente, y se vuelve a entrenar y se ve cómo cambia el error global
pero puede haber una posibilidad de que los datos barajados al azar resulten ser muy importantes :)
Pues mezclar es hacer ruido. El ruido debería compensarse por sí mismo en promedio, es decir, ir a 0 por peso. Creo que se puede eliminar el predictor y obtener una estimación similar para él, es decir, importante o no.
o así, pero todavía no es eficiente en cuanto al tiempo
Una descripción del algoritmo de evaluación de la importancia del bosque de Gini de Breyman:
Un rendimiento anual del 100% no es suficiente, lo necesitas cada mes :)
Por un 100% de interés anual y estabilidad te contratan como operador en cualquier fondo de gestión de activos en excelentes condiciones, imagínate el capital que tienen allí y los intereses que puedes obtener. Tienes suficiente para una docena de Bentleys, pero lo más probable es que tus jefes hagan una redada en tu piso, te quiten el PC y todos los discos con unidades flash, bueno, para hacerse con la tecnología. Y por el 300% de sus beneficios los capitalistas te matarán sin pestañear. Así que hay que esconderlo todo bien, o te robarán el PC y ya está, no quedará nada del desarrollo.
Por otra parte la NS-psicopatía se puede curar sólo así - por la eliminación forzada de la PC y haciendo clic en el interruptor en el tablero de distribución)))
entonces como al principio de la rama - calcular en NS y medir los pesos de entrada
Por cierto, para los ns también se puede buscar cómo se define, exactamente... tal vez incluso mejor
al menos para MLP
tienes una imaginación muy viva :)
puede tratarse ajustando las escalas en el NS
Para demostrar que puedes ganar el 100% anual, tienes que demostrarlo durante al menos 2-3 años en tu cuenta real.
00% anual no es un problema en absoluto. No he llegado a esas alturas, ya que no opero con mucha regularidad. Pero es fácil ganar al menos un 4-5% al día cuando se opera manualmente. Si opero manualmente, obtendré menos: alrededor de un 12-16% al mes, si lo uso a diario.
Aquí sólo hay un problema. Sólo es posible con un pequeño depósito. Si la aumentas, la eficiencia de la negociación cae y la propia negociación requiere otros métodos y estrategias.
Hay que corregir la diferencia entre el 12-16% y el 72-96%. El 12-16%/mes es el beneficio del importe del contrato, es decir, sin apalancamiento de ~6. Sí, y estábamos hablando de negociar futuros en la bolsa.
Aquí sólo hay un problema. Sólo es posible con un pequeño depósito. Si la aumentas, la eficacia de la negociación disminuye, y la propia negociación requiere otros métodos y estrategias.
Dividir un gran depósito en otros más pequeños. Se negocia en una cuenta y se copian las operaciones en las otras).