Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 564
Esto es lo que estaba pensando. Hay muchas implementaciones de todo tipo de redes, pero tienen todo tipo de fórmulas complejas. Si alguien puede "descifrarlos", entonces puedo codificarlos en µl. Entonces puedo tocar diferentes métodos.
¿Qué le parece esta sugerencia?O lo estudiaré yo mismo y luego no se lo enseñaré a nadie).
No, tal sugerencia).
Hay un montón de software ya escrito para aplicar NS. Se depura el sistema y se conecta a MQL a través de la API. Desde MQL, se requiere la entrega de datos y funciones comerciales. Y no tienes que escribir nada).
Ya lo has dicho. No estoy acostumbrado a confiar en el código de otra persona, ya que puede contener errores o incluso ser incorrecto. Me parece que tengo que entender lo que estoy probando y el sentido que tiene.
Así que mi salida es aprender Python o R y luego buscar en las bibliotecas para entender lo que hay.
Por cierto, incluso sin red neuronal la curvatura en los futuros no es mucho peor que la tuya.
Por cierto, es en gran parte gracias a ti. Cuando empecé, fuiste tú quien me dio el enlace al artículo de Reshetov. El artículo no es un gran ejemplo de cómo usarlo, pero me hizo entender dónde aprovechar el caballo.
No sé si existen estos métodos en Google, ya que yo mismo acabé llegando a Montecarlo.
Tampoco conozco RL, pero por su breve descripción se parece a mis métodos.
Busqué en Google Monte Carlo -https://logic.pdmi.ras.ru/~sergey/teaching/mlbayes/08-neural.pdf Sólo que esto es muy diferente.
mañana buscaré en google más artículos de m-c, no lo conozco, así que necesito leerlo.
aquí hay una cartilla, pero la leeré mañana :)
http://fxtreder.ru/foreks/stati/537-praktikum-dlya-trejdera-sistemnyj-trejding-otsenka-torgovykh-sistem-metodami-monte-karlo.html
La biblioteca alglib que viene con el terminal ya tiene un Perspectron multicapa y un bosque aleatorio... experimenta, no necesitas escribir nada. Estos son esencialmente los modelos básicos, el resto en otros paquetes son sólo complementos en la parte superior, y la base se utiliza el mismo.
Intentaré desentrañar y estudiar, ¿cómo se llama el bosque aleatorio de la biblioteca, o se nombra específicamente allí?
CDecisionForest
ayudahttp://alglib.sources.ru/dataanalysis/
El concepto moderno de POO implica que no se puede (o incluso no se debe) saber absolutamente nada sobre el funcionamiento interno de los objetos. Sólo la interfaz.
Por lo tanto, el desconocimiento del dispositivo de un hervidor eléctrico no impide en absoluto su uso.
Por lo general, este tipo de software está bien documentado, ya ha sido probado por miles de usuarios y no hay dudas sobre su rendimiento.
No puedo decir nada sobre Python o R, ya que no lo uso para NS. En cuanto a las bibliotecas internas del terminal en términos de andamiaje y NS, IMHO, no es la mejor opción.
Gracias. Será algo para estudiar.