No sé si este tema te ayudará.
Me ayudó porque aquí hay gente muy inteligente y aprendí cómo no hacer las cosas.
Nunca hago bocetos, pero lo hago yo mismo.
En primer lugar, me da la oportunidad de comparar notas.
En segundo lugar, para intercambiar experiencias.
En tercer lugar, inventar algo propio
¡¡¡Hola a todos!!! Se me ha ocurrido una cosa y quiero probarla. Para ello necesito un Perspectron multicapa con propagación inversa de errores. Qué producto de software utilizar para construir fácilmente un diseño de este tipo y tratar de enseñarlo???? Además, la posibilidad de las matemáticas, etc.
En realidad, la infraestructura no es lo más importante, a veces es mejor renunciar a todo. Es fácil: lo he dejado tres veces). O tal vez incluso cuatro).
No estoy haciendo campaña por R, empecé, lo dominé y lo dejé. Tal vez haya algunos diamantes en R, pero cavar en este basurero no sistemático, no estoy listo. A menos que, por supuesto, la vida me obligue a hacerlo, no lo haré.
Bueno, ¡vamos!
No conozco un sistema más sistemático en el campo de la estadística (el aprendizaje automático se considera aquí como estadística) - todo es de libros de texto. Gran rubricador, busca...
Debes confundirte con Matlab, que no tiene nada que ver con nosotros, no puedes encontrar nada ahí, aunque sospecho que también está todo ahí.
......
¿Qué gráficos? ) No uso mt4 desde hace mucho tiempo, no sé lo que es posible y lo que no
¿Qué tipo de gráficos? Yo mismo escribí un indicador...
me refiero al cálculo estándar de la cartera cointegrada a través de la regresión lineal... tal vez no sea tan estándar, no sé... pero me gusta )
por ejemplo, no es un indicador:
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Una vez más, el arbitraje, el comercio de pares.
Maxim Dmitrievsky, 2017.12.04 01:13
Yen... la fuena es la más traviesa
no necesito regresiones
Sólo necesito construir un gráfico
Maxim, ¿has dibujado gráficos de arbitraje
¿Es posible hacerlo en el 4?
Por favor, dígame: ¿qué utilizó para dibujar el gráfico?
Es decir, ¿cómo dibujar cualquier diagrama con puntos listos?
Ah, ya veo... Estaba haciendo la salida a través de GraphPlot()
https://www.mql5.com/ru/articles/2866
no sé si es compatible con mt4
Gracias, vamos a estudiar...
Pero es más conveniente hacerlo a través de un indicador, si me preguntas... Plot() es sólo bueno para utilizar para la visualización rápida, para la investigación y la depuración
Explicación de las predicciones de los modelos de aprendizaje automático con LIME
Lo mejor de todo es esta foto:
La intersección es un error que no se puede reducir.
Así que: si el modelo no va acompañado de esas fotos, todo es un juego de números
Quien no tenga nada mejor que hacer... está a punto de empezar :)
"Cuando las tiendas están atascadas y los robots de los motores de búsqueda dan cada vez más "recetas Olivier", los profesionales de la ciencia de los datos se reúnen para hacer un balance del año. En diciembre de 2017, comentaremos las soluciones anunciadas en el reciente NIPS, hablaremos de las innovaciones en el aprendizaje por refuerzo y de los servicios y productos del año. Por supuesto, tampoco olvidaremos los planes para los próximos doce meses. "