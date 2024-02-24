Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 537
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
buena regla). De ello se deduce automáticamente que el precio tiene en cuenta no sólo el presente, sino también el futuro previsible. También implica automáticamente que no hay forma de predecir el precio.
Por eso siempre escribo que sólo aparecen ineficiencias aquí y allá y luego desaparecen de repente :)
La teoría de un mercado eficiente... no dice nada sobre el futuro, pero la definición dice que si los eventos tienen un efecto instantáneo en el mercado y éste es eficiente, entonces ninguno de los participantes tiene ventaja, cierto (con la eficiencia fuerte, también la hay media y débil).
Por eso siempre escribo que sólo funcionan las ineficiencias, que aparecen periódicamente aquí y allá, y luego desaparecen igual de repentinamente :)
La teoría de un mercado eficiente... no dice nada sobre el futuro, pero la definición dice que si los acontecimientos tienen un efecto inmediato en el mercado y éste es eficiente, entonces ningún participante tiene ventaja, sí (cuando la eficiencia es alta, hay media y baja).
Tiene en cuenta TODO - eso es lo que significa TODO. Y si no tiene en cuenta algo, como el futuro, entonces no significa TODO, lo que lo contradice: significa TODOS. Es decir, el futuro, por definición, es en principio imprevisible, porque todo lo que se conoce ya se ha tenido en cuenta, y sólo quedan componentes aleatorios sin contabilizar. Si crees que puedes encontrar algo así en el mercado, significa que piensas que no todo está previsto en el mercado. Entonces te engañas a ti mismo).
Y estás hablando de un mercado eficiente.
Considerar TODO significa TODO. Y si algo no se tiene en cuenta, por ejemplo, el futuro, significa que NO TODO, lo que se contradice - tiene en cuenta TODO. En otras palabras, el futuro, por definición, es imprevisible en principio, porque todo lo que se conoce ya se ha tenido en cuenta, y sólo quedan componentes aleatorios sin contabilizar. Si crees que puedes encontrar algo así en el mercado, significa que piensas que no todo está previsto en el mercado. Entonces te engañas a ti mismo).
Y tú mismo hablas de un mercado eficiente.
Esa es una hipótesis... y probablemente sea errónea en el caso general, porque en el mercado no hay participantes perfectamente racionales que reaccionen inmediatamente a un evento de mercado...
por lo que suele ser algo así :) ya sea rojo o verde
Pero lo más importante es que la hipótesis asume que el mercado no puede ser superado en promedio , es decir, que en promedio todos los participantes estarán en cero, lo cual es razonable. Pero teniendo en cuenta que la distribución de la renta suele ser muy desigual, tenemos una posibilidad, es sólo el 5-10% que gana, pero aún más posibilidad de no ganar nada o tener grandes pérdidas :)Aquí hay algo de información, soy demasiado perezoso para escribir. En realidad es muy útil para entender.
Bueno, eso es una hipótesis... y probablemente sea errónea en el caso general, porque en el mercado no hay participantes absolutamente racionales que reaccionen instantáneamente a un evento de mercado
por lo que suele ser algo así :) ya sea rojo o verde
Pero lo más importante es que la hipótesis asume que el mercado no puede ser superado en promedio , es decir, que en promedio todos los participantes estarán en cero, lo cual es razonable. Pero si tenemos en cuenta que la distribución de la renta suele ser muy desigual, tenemos una posibilidad, es sólo el 5-10% que gana, pero una posibilidad aún mayor de no ganar nada o tener grandes pérdidas :)aquí hay algo de información, soy demasiado perezoso para escribir. En realidad es muy útil entenderlo.
De todos modos, me han interesado los mercados eficientes y he leído mucho sobre el tema. La mayoría de los investigadores contemporáneos creen que el mercado actual está muy cerca de un mercado eficiente. Además, hace unos 5 años en la conferencia de RTS hubo informes sobre este tema realizados por especialistas bastante famosos (por desgracia he olvidado los últimos nombres - 5 años, sin embargo).
Quizá la única ineficiencia sea el retraso de fase en la respuesta a las influencias externas. Lo que has dibujado. Sin embargo, se ve espectacular en un paso, pero en acciones más suaves si no hay información previa, es posible cogerlo sólo cuando el tren ya ha salido.
En mis experimentos logré obtener un resultado estable en los nuevos datos (adivinando la dirección de una nueva barra en el eurusd de cinco minutos con un 51%-52% de precisión), pero el problema es con el spread - el modelo será rentable si el spread no es más de 2 pips. Si negocia según el modelo sólo en las horas de la tarde, el beneficio potencial es un poco mayor, pero el diferencial en este momento también es mayor.
Intuitivamente, se forma un interesante sistema de autorregulación: si los operadores operan en el lado positivo, el diferencial aumentará. Si todo el mundo pierde en general, la mesa de operaciones disminuye la dispersión debido a la competencia.
Hay dependencias constantes dentro del spread, pero los negociadores hacen que estas dependencias estén disponibles sólo para los creadores de mercado.
Resulta que la apertura de operaciones en el mercado es una auto-ayuda y uno debe crear una estrategia de negociación con órdenes pendientes, entonces puede haber alguna posibilidad de un grial.
Soy un maldito programador. Pasé cuatro horas tratando de hacer un indicador AD para MT5 usando CDs, pero más o menos lo hice. Esto es un lío, camaradas. Me he perdido en tres líneas :-(
Podrías haber buscado simplemente
De ello se desprende automáticamente que no es posible la previsión de precios.
De esta conclusión se desprende que la lógica de alguien está coja de las dos piernas o incluso carece de ellas).
Podrías haberlo buscado.
Bueno, pueblo... Lo hice en mt5.... darkooooo.....
Bueno, pueblo... Lo hice en mt5.... Oscuridad.....
10 minutos para el rediseño en lugar de 4 horas.
10 minutos para rehacer en lugar de 4 horas.
Ese es el tipo de programador que soy. Nadie puede explicarlo bien hasta que le cojas el tranquillo... ¡¡¡¡¡De todos modos, la gente!!!!! Escuchen. Aquí viene el importante y largo post ......