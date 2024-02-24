Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 530
Supongamos que tenemos una PA más o menos estacionaria y tenemos su descomposición en frecuencia. Pregunta: ¿qué es mejor para el modelo: 1 característica o 5, y por qué?
Bueno, si resulta que tienes esa descomposición y es correcta y reversible, entonces aumentar el número de características para el modelo sólo es beneficioso y aumenta su flexibilidad, lo principal es que las herramientas de MO no se vean comprometidas; por cierto, ahora han aparecido nuevas redes neuronales progresivas que hacen que el aprendizaje profundo alcance logros en velocidad por órdenes de magnitud.
Bueno + los elementos más ruidosos eliminados. ¿Qué son los ns, cómo se llaman? y ¿qué pasa con los xgboost, también los fabrican? )
Se trata de una nueva arquitectura de n-redes poco conocida, sin descensos de gradiente, todo es primitivamente simple, como el cerebro del camarada mencionado).
¿Dónde leo? No puedo encontrar nada en Google.
aquí están todas las opciones https://tproger.ru/translations/neural-network-zoo-2/
no hay mucho escrito sobre ello en el dominio público, pero se está investigando https://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra
Supongo que será aún mejor durante el día. A juzgar por el modelo y las ejecuciones preliminares de depuración. Pero es demasiado pronto para decir nada, por supuesto.
¿Cómo va todo?
ah, bueno, todavía no hay bibliotecas... no puedes escribirlas tú mismo )