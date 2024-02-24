Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 525
De hecho, el profesor puede ser cualquiera, siempre que mire hacia el futuro. Incluso 1 bar es suficiente. Y las entradas serán exactamente las que escribí antes. Créame, hay que usarlos, pero cómo usarlos???? es otra historia y aquí es donde está el secreto del mercado....
Pero, en realidad, ¿cómo? Comparte tu secreto)
Realmente.... Simplemente no sabes de lo que hablas y por eso eres tan negativo. NS sabe cómo resumir los datos y eso es suficiente para tener cualquier ejemplo nuevo que no haya participado en la formación. Interprételo correctamente....
Ya en los años 70 pasamos por la modelización matemática.
Inventamos para nosotros mismos los términos NS o machine learning. Bueno, haz este milagro, nadie te lo impide.
Una respuesta a todos a la vez sobre la aplicación de NS.
Todos los predictores no son más que transformaciones de una serie temporal y no contienen ninguna información nueva que no esté en la serie temporal, por definición. Por lo tanto, alimente la propia serie temporal a NS y añada 1-2 capas más a NS, y NS (u otro sistema de MO) determinará por sí mismo qué predictores necesita o no necesita, y los formará él mismo.
Mirando al futuro: ¿para qué sirve? El ordenador nacional puede responder simplemente: entrar en el trato o no. En este caso, las tareas de la SN se simplifican considerablemente.
Aprender con un profesor. Primero hay que crear un profesor ideal, para lo cual hay que conocer la estrategia desde el principio. Entonces, ¿para qué tener una NS (MO) si ya lo sabes todo y sabes cómo hacerlo?
El NS, según mi propia experiencia, aprende bien con un profesor que ni siquiera sabe realmente lo que quiere o enseña. Sí, una metodología de enseñanza ligeramente diferente, sí algunas épocas más, pero no más que eso.
Para este tipo de formación, debe tener una idea de la estrategia en términos generales. La NS lo perfeccionará por su cuenta, en el transcurso de la formación.
Ya he presentado en este hilo los resultados y gráficos obtenidos con estos enfoques en muestras independientes. Por lo tanto, la eficacia de estos enfoques ya ha sido demostrada.
¿Y puedes mostrar al menos una estrategia rentable basada en IO?
¿Puedes mostrar una sola estrategia rentable basada en el MdD que funcione? Mucha gente puede decir eso.
Ya se lo he mostrado en el modelo. Aquí está uno de los gráficos
X es el número de operaciones, Y es el beneficio total. La duración es de 3 meses.
Ya funciona realmente en la depuración en tiempo real. No pienso enseñárselo).
Aunque, aquí hay un trato de depuración.El penúltimo dígito -11- es el beneficio de la operación. El último -27 es el beneficio máximo de la operación.
Tengo muchos. Y para cada uno de ellos en el probador obtenemos un gráfico estrictamente invertido: de arriba a abajo.
Y todo esto lo puedes ver en el probador de MT5, en modo de ticks reales. Puedo mostrarlo sin MO.
No uso el probador de MT) y la depuración en tiempo real.
Las pruebas en garrapatas reales son en tiempo real. Y es una pena que no uses un probador.
