Si no te sobran las entradas NS, también puedes meter el delta entre las MA. El delta se puede pasar por la sigmoidea y restarle 0,5 para llevarlo a cero.
Por cierto, no tiene sentido alimentar las derivadas de la media móvil, simplemente podemos alimentar los incrementos con otros rezagos, ellos describirán las tendencias.
Las derivadas muestran la dirección de la tendencia. Las derivadas de 2 MAs y la diferencia entre ellas describen completamente el estado del sistema. Tú mismo pediste el hilo).
Sin embargo, depende de su negocio).
Sí, pero quiero alimentar 50 entradas, por ejemplo, desplazar el incremento de 1 barra hacia atrás en cada entrada. Es decir, el modelo sólo tendrá en cuenta el cambio del componente de tendencia
Cuantos más incrementos con diferentes periodos más describirán todos los movimientos, creo que con 3 es suficiente
es decir, sólo serán 50*3 entradas... o 250*3... qué tontería :D
Me quedo con la opinión de que no hay que utilizar demasiados datos extra para escribir el modelo, y es mejor preparar algo sencillo por uno mismo y enviar el resultado al Operador Nacional.
También simplifica la propia NS y libera sus recursos para tareas más interesantes, que las que se resuelven con la lógica elemental. Y las MAs son un buen indicador de tendencia, y dejan que el NS procese sus resultados, en lugar de inventar algo.
Voy a probarlo de las dos maneras y mostraré los resultados más tarde
Tengo una buena correlación entre las entradas y las salidas cuando introduzco datos homogéneos
No estoy seguro de lo que significa.
En un instrumento, todo se correlaciona con todo. Y es inevitable porque todo se obtiene por transformaciones de la misma serie temporal, de los mismos datos.
Bueno, esencialmente sí, la cuestión es probablemente la fuerza de la correlación
Chicos, no olvidéis la relación causal de los datos. Expectativa+Volumen+Delta+OI. Y entonces cualquier TS será verdadera. Preste mucha atención a este enlace. Se lo agradecería mucho :-)
Esto es una tontería. No tiene nada que ver con nada. Es definitivamente un off-topic).
Qué tema???? Amigo... ¿Quién es usted?
Porque quizás eres nuevo aquí y no me conoces. Yo también soy un tipo de IA ..... ¿Qué es lo que... Eres de por aquí. :-)
Aunque en principio soy amable y todo lo que hagas aquí funcionará SOLO cuando los datos sean la razón del precio. Entonces cualquier TS funcionará bien, incluso 1 barra por delante o 15 barras por delante de la previsión (15 será por supuesto peor que 1, pero no es el punto). No es el punto... El punto... Índice RTS que tiene OI. Como el significado de volumen.... Y el problema está resuelto. CUALQUIER cosa, ya sea una predicción o una clasificación.
Y qué querías decir con tu frase, querida.....