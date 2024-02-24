Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 430
RF siempre da menos error que casi todos los modelos simples de MO, MLP en cambio da el mayor error como norma... Tal vez no sé cómo se cocina, pero parece que en realidad es peor y más lento, que he encontrado la confirmación de aquí de San Sanych
Por lo tanto, si elige entre los clasificadores simples, entonces es definitivamente RF
probablemente un forester ya en la experiencia, no he dominado el impulso todavía )
En cuanto a la precisión y loglose, por supuesto, no se halaga (si usted toma targetets en el estilo de Alesha), la diferencia entre XGB y sólo un bosque, pero la velocidad es muy agradable, por ejemplo, 150-200k puntos con 30 características y 5 targetets, aprender durante ~ 3 min, la velocidad de aprendizaje es comparable a la de análisis y extracción de características de las filas.
compañeros, ¿dónde puedo conseguir datos de FX, minutos, si hay segundos para el año, ofertas, demandas, mayores, metales básicos, índices de petróleo?
El diablo no es tan malo como lo pintan.
No es demasiado difícil, empieza con estos pocos artículos(1, 2, 3, 4). No funcionará todo a la vez y no tendrá sentido, pero será útil.
Buena suerte
Gracias. Son buenos artículos.
¿Dónde puedo obtener datos normales de FX, minutos, segundos por año, ofertas, demandas, metales básicos, índices de petróleo?
La pregunta es inadecuada, las cotizaciones te las proporciona tu corredor, cada corredor tiene las suyas, no te beneficiarás de las cotizaciones de otro corredor, es como mirar las cartas de otra mesa cuando juegas al póker. Si el concesionario sospecha que usted está haciendo trampa de alguna manera, utilizando cotizaciones de otras fuentes, será sancionado por ello.
PD: Más o menos lo mismo ocurre con todo tipo de chanchullos de analítica no tradicional, uso deliberado de machine learning, HFT y similares, a esto se le llama "toxicidad", el cliente debe jugar al azar en promedio y si comercia consistentemente en el plus, esto es extremadamente no normal, dentro, hacer trampa.
La pregunta no es adecuada.
El tema es inadecuado, las preguntas en consecuencia. El trading es ante todo una cuestión de psicología, de entender a la gente, de anticiparse a las acciones de los políticos y de los grandes empresarios, y no el método de los mínimos cuadrados.
Muy bien, Vasily. Dime cómo se abre un comercio???? ¿Basado en qué? Supongamos que es un día de negociación, que ha seleccionado su TF y está listo para entrar en acción. Así que la pregunta es, ¿en qué circunstancias se abre un trato?