Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más
Código fuente del paquete. Descárgalo, arréglalo y compílalo. A veces funciona, a veces no. Tal vez sólo haya que corregir 2 líneas, o tal vez muchas).
SZZ la opción más fácil, descargar la versión anterior de R.
Queda por saber qué poner y sacar y puede divertirse.
Si pudiéramos averiguar cómo trabajar con P en visual studio, sería aún más interesante
La calibración convierte un clasificador "duro" en uno "blando" ......
y si le das archivos porno para analizar, se vuelve difícil de nuevo...
Esta es una pregunta sobre R, ¿cómo hacer compatibles las versiones?
Antes era posible. Tanto en R como en Internet hay muchas copias. Un par de archivos h y ya está en marcha. Si lo haces a la antigua, necesitarás el paquete Rcpp.
Si lo hace, por favor, comparta su experiencia. Tengo curiosidad. No puedo entender por qué RStudio es mejor.
Con MS-R - no sé qué tipo de cosa es. ¿Los gráficos son escalables allí? El mayor inconveniente en R - imposibilidad de estirar el gráfico sin reordenación.
PS He mirado las imágenes de MS de R en VS. Muy decente. Quería poner, pero VS 2017 se estrelló, al parecer con otra actualización. Intenté arreglarlo, no lo arreglará - se desconecta.
Desinstalado. El párrafo VS2017 ya no está instalado. El instalador da un error. Aquí vamos)).
Se está preparando un artículo sobre LSTM.
Voy a terminar un artículo sobre la nueva versión de darch_0.12 (prometido) y después de eso dos artículos:
1. automatizar el aprendizaje automático (con TPOT::Python)
2. LSTM - cómo funciona (R/Python)
El tiempo es críticamente corto.
Sólo queda saber qué poner y qué quitar y ya puedes divertirte.
1. La principal diferencia de mxnet con respecto a otros paquetes de aprendizaje automático en R es que fue desarrollado para Python y posteriormente se le añadió una API en R. Dado que R tiene datos "orientados a columnas" (colmagor) y Python tiene datos orientados a filas (rowmagor)
La preparación de los datos es específica. La última versión de mxnet_0.9.4 parece reconocerlo automáticamente, pero no lo he comprobado.
Por cierto, hay muchos ejemplos de aplicación.
2) ¿Qué pasa con Rstudio? Se trata de un IDE totalmente funcional que está en desarrollo y cuenta con un buen soporte.
Si te sientes cómodo allí, sin embargo.
Buena suerte
Con MS-R - no sé qué tipo de cosa es. ¿Los gráficos son escalables allí? Lo más inconveniente de R es que es imposible estirar el gráfico sin reescalar.
1. Rstudio permite realizar todo el ciclo de trabajo, desde la escritura y la depuración de scripts hasta la preparación de documentos.
2) ¿Qué tienen de malo los gráficos? ¿De qué escala estamos hablando? Acláralo, quizá podamos darte una pista.
Buena suerte
Debe instalar R, que es de Microsoft - MRO Microsoft R Open. Están atrasados, pero también llevan la cuenta de las versiones de los paquetes. Entonces puedes bloquear y cercar el progreso.
La opción del MPO es buena.
Para fijar los paquetes y sus versiones utilizadas en los scripts, utilizo su mismo punto de control/ / paquete funciona bien.
Buena suerte