Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 358
Tengo que ser más específico. Puedo dar dos respuestas opuestas).
¿De dónde sacas dos respuestas?
Regla general:
¿Puede NS predecir series no estacionarias? En caso afirmativo, ¿qué tipos de no estacionariedad?
Aun nuevo máximo (probablemente un mínimo) le sigue un nuevo máximo; sí, yo también he pasado por eso, los gráficos me resultan familiares. Simulas -y no hay nada- que está vacío. Tal vez tengas suerte.
Esto es en el caso de las series no persistentes (antipersistentes).
Y en el caso de la persistencia (sostenida), a un nuevo máximo le sigue otro
El problema es que la MA se redibuja mucho en un periodo bajo, es decir, no se puede aplicar. Y si lo tomamos por n-barras hacia atrás la señal ya estará perdida.
El problema es que la MA está muy sobredimensionada en un periodo bajo, es decir, no se puede aplicar. Si lo retiras por n-barras la señal ya estará perdida.
el otro día jugando con MAs (no es sencillo, pero es oro)) - Filtros de tercer orden. Las 12 MAs tienen un retraso de grupo de 4 min. Ni siquiera hablemos de las EMAs y otros estándares, el desfase se sale de la escala.
En general, deberíamos utilizar líneas de regresión para alejarnos de las MA. Pero los retrasos en los cálculos son grandes allí. Si tenemos en cuenta los ticks durante 1 minuto, será fatal.
¿Alguien sabe la respuesta a la pregunta: cómo tratan las NS las entradas no estacionarias?
A la red neuronal no le importa si es estacionaria, no estacionaria o si no hay series temporales. No hay ninguna diferencia. Especialmente cuando se trata de la clasificación.
es muy deseable que las entradas y salidas estén restringidas a un dominio de valores.
Entonces, la cuestión de la reconversión profesional está en pleno apogeo.
Ni siquiera sé si tengo que hacerlo mejor, 20.000% en 2,5 meses a precios de apertura en 5 minutos si tengo suerte... dejas $1k y preordenas un Bentley. Si tienes mala suerte, no es gran cosa).
Ni siquiera sé si tengo que hacerlo mejor, 20.000% en 2,5 meses a precios de apertura en 5 minutos si tengo suerte... dejas $1k y preordenas un Bentley. Si no tiene suerte, es una pequeña pérdida).