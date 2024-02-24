Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3121
ss el bot es gratuito y de libre distribución, no está sujeto al mercado.
bot bien compilado, hola )
Hola)))
Entonces, ¿compilaste el código, pero el copyright brilla?
¿O había un exe y en algún momento el copyright izquierdo se hizo visible?
hola))
Entonces, ¿compilaste el código, pero el copyright brilla?
Originalmente era mi copyright. Yo ni siquiera sabía que mi dirección de correo electrónico por lo que podría haber puesto accidentalmente en :)
Hay programas que buscan texto en archivos exe, que se puede cambiar por otro texto de la misma longitud. Se utilizaban para rusificar programas.
Si tienes suerte, suele estar al principio. Abres el exe con el bloc de notas y buscas el jabón, y lo cambias sin mover más el texto.
La cuestión no es el termo (física de 7º curso), sino los conceptos erróneos.
¿Qué más tienes en tu arsenal?
¿Además de medias resbaladizas?
P.Z.
Esa es la cuestión .
Afloja completamente mi punto de ensamblaje. Podemos filtrar, aproximar, extrapolar. ¿Alguna otra opción?
Preliminarmente, la segunda versión no es dramáticamente diferente de la primera. En algún punto mejor, en algún punto peor. Hay que investigarlo con más detalle.
ejemplo del resultado de la segunda variante
Enlace a señales externas). Es complicado, por supuesto, pero sólo la serie de precios es demasiado poco informativo en mi punto de vista no profesional))))