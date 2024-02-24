Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3058
¿No deberían ustedes, al igual que la Academia de Ciencias de París, prohibir la consideración de modelos perpetum mobile, es decir, algoritmos que "se benefician" de la HCS?
Se han vuelto a desperdiciar 7 páginas del único hilo sensato del foro.
Tenía una opción: admitir que los desarrolladores de R son tontos y no saben cómo dar soporte a versiones paralelas que funcionan, o admitir que los paquetes/bibliotecas no funcionan correctamente en algunas versiones. Elegí la segunda opción, porque estas bibliotecas están escritas por usuarios y es difícil para ellos asegurar la compatibilidad con todas las versiones.
De hecho, podemos ver que todo funcionaba correctamente, así que era la incompatibilidad de las versiones de los paquetes con las versiones del propio lenguaje.
Pongámonos manos a la obra. Si lo cargamos en MT5, podré deciros si estos datos son similares a los reales o no.
¿y quién ha dicho nada de beneficiarse de la HSC?
Por supuesto que no. Random se irá fácilmente a 100 y -100. Y por ejemplo EURUSD se mantiene en el rango de alrededor de 1-1,5. La influencia de los estados en sus monedas no se incluye en el azar.
sí, esta es una observación muy importante teniendo en cuenta que los datos se normalizan cada n velas antes de entrar en el modelo.
Por supuesto que no. Random fácilmente irá a 100 y -100. Y por ejemplo EURUSD se mantiene en el rango de alrededor de 1-1,5. La influencia de los estados en sus divisas no está incluida en el random.
Tengo entendido que existe un paquete para generar cotizaciones bursátiles. No es necesario considerar un par de divisas, también puede considerar las acciones. Y entonces, el rango de incluso EURUSD es bastante grande en puntos.
Sin embargo, si esta herramienta no puede hacer cotizaciones similares, necesitas una que sí pueda.
Lo primero que hay que hacer es recopilar estadísticas sobre combinaciones de velas en diferentes instrumentos, y a partir de esta distribución formar una aleatoria de algún tipo. Puede hacerlo aún más complicado -añadir estadísticas sobre la estructura ZZ- para limitar las tendencias en una dirección. En general, vale la pena pensar en ello.
Pregunta AI: ¿qué pares de divisas se combinan mejor en un índice para crear el gráfico de precios más aleatorio posible?
-
Para crear el gráfico de precios más aleatorio posible, se pueden combinar en un índice pares de divisas que no estén muy correlacionados entre sí. He aquí algunos pares de divisas que puede considerar:
Estos pares tienen diferentes factores fundamentales y técnicos que afectan a sus precios. Por lo tanto, si se combinan estos pares en un índice, se puede obtener un gráfico de precios más aleatorio. Sin embargo, conviene recordar que el mercado de divisas puede ser muy impredecible, por lo que no existe un gráfico de precios completamente aleatorio.
Instrumentos financieros personalizados - Para usuarios avanzados - Operaciones comerciales - Ayuda de MetaTrader 5
Preferiblemente, deben ser lo más gruesos (antipersistentes) posible.
Si desea crear el gráfico de precios más antipersistente posible, lo mejor es elegir pares de divisas con un alto grado de aleatoriedad e incertidumbre en los movimientos de los precios. Algunos de estos pares de divisas pueden ser:
Estos pares de divisas suelen tener niveles bajos de correlación y una correlación débil entre sus movimientos de precios. Esto significa que el movimiento de un par no afectará significativamente a otro par, lo que puede dar lugar a un gráfico de precios más grueso y antipersistente. Sin embargo, conviene recordar que la antipersistencia no garantiza el éxito en los mercados financieros y que los operadores siempre deben investigar cada par de divisas con cautela y tener en cuenta los riesgos y los beneficios potenciales.
)))
Pregunta AI: ¿qué pares de divisas son los mejores para combinar?
¿de dónde procede la fórmula? ¿también de la respuesta?
¿De dónde has sacado la fórmula? ¿También de la respuesta?
No, sólo junté varios pares de divisas para que cada valor tenga el mismo peso en la fijación de precios.