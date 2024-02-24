Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3232
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Y al intentar obtener probabilidades
2023.09.12 02:28:16.996 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: output parameter has unsuppotred type 'ONNX_TYPE_SEQUENCE', inspect code 'Experts\ONNX bot.mq5' (52:48)
Todavía no sé cómo solucionarlo
de la documentación de boost
probabilidades
El valor de la clave refleja la probabilidad de que el ejemplo pertenezca a la clase definida por la clave del mapa.
Tipos posibles: tensor de forma [N_ejemplos] y uno de los siguientes tipos:
Puede que aún no se haya solucionado
o tienes que convertir el tipo en el propio ONNX, no sé cómo hacerlo todavía
No es necesario hacerlo en Python, mucha gente está familiarizada con Matlab y Wolfram. ¿Existen otros productos gratuitos (o no caros) con un entorno gráfico para el desarrollo?
Los estafadores estarán prohibidos por norma.
El objetivo está claramente establecido - para estimular el desarrollo de modelos de ML para el comercio, y no dar una oportunidad de hacer dinero de la manera antigua, para verter scalpers banales bajo la apariencia de modelos, etc.
.
Todavía no hay reglas.
La regla principal es que el modelo debe ser convertido a ONNX.
No es necesario hacerlo en Python, mucha gente está familiarizada con Matlab y Wolfram. ¿Existen otros productos gratuitos (o no caros) con un entorno gráfico para el desarrollo?
SciKitLearn es un paquete muy grande con muchos modelos.
XGBoost - también de Python o R se puede utilizar.
SciKitLearn - en general un paquete muy grande con un montón de modelos.
No sé si se puede encontrar un paquete en R aquí.
Veo que la gente trata de trabajar con python a través de R, por ejemplo, aquí.
Y aquí es otro enfoque - aprendemos un modelo en un entorno, pero ejecutarlo en otro, y esto puede ser una solución - para convertir sólo el modelo terminado en python.
No sé si se puede encontrar un paquete en R.
Este paquete no permite crear y ejecutar modelos onnx. Parece que es posible ejecutarlos con conexión a python vía reticulate, pero parece que sólo es posible crearlos en python.
En general, para ser honesto, no entiendo (mirando los tutoriales del sitio de este paquete) el significado de este paquete, tal vez es sólo inacabado o abandonado. IMHO, la situación con onnx en R es una gran razón para que los chicos de python se rían)
Este paquete no permite crear y ejecutar modelos onnx. Parece ser posible ejecutar con conexión a python a través de reticulate, pero parece ser posible crear sólo en python.
En general, para ser honesto, no entiendo (mirando los tutoriales del sitio de este paquete) el significado de este paquete, tal vez es sólo inacabado o abandonado. IMHO, la situación con onnx en R es un gran motivo de risa para los usuarios de python)
La regla principal es que el modelo debe convertirse a ONNX.
Gracias - Estudiaré el tema....