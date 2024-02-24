Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3232

Y al intentar obtener probabilidades

2023.09.12 02:28:16.996 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: output parameter has unsuppotred type 'ONNX_TYPE_SEQUENCE', inspect code 'Experts\ONNX bot.mq5' (52:48)

Todavía no sé cómo solucionarlo

de la documentación de boost

probabilidades

El valor de la clave refleja la probabilidad de que el ejemplo pertenezca a la clase definida por la clave del mapa.

Tipos posibles: tensor de forma [N_ejemplos] y uno de los siguientes tipos:

  • tipo seq(map(string, float)) si los nombres de las clases se especifican en el conjunto de datos de entrenamiento.
  • seq(map(int64, float)) si los nombres de las clases no se especifican en el conjunto de datos de entrenamiento.

ONNX
ONNX
  • catboost.ai
ONNX is an open format to represent AI models. A quote from the Open Neural Network Exchange documentation:
Puede que aún no se haya solucionado

o tienes que convertir el tipo en el propio ONNX, no sé cómo hacerlo todavía

При попытки загрузки ONNX модели случается краш. Что не так?
При попытке загрузки ONNX модели происходит краш по неизвестной причине...
 

No es necesario hacerlo en Python, mucha gente está familiarizada con Matlab y Wolfram. ¿Existen otros productos gratuitos (o no caros) con un entorno gráfico para el desarrollo?


 
Renat Fatkhullin #:

Los estafadores estarán prohibidos por norma.

El objetivo está claramente establecido - para estimular el desarrollo de modelos de ML para el comercio, y no dar una oportunidad de hacer dinero de la manera antigua, para verter scalpers banales bajo la apariencia de modelos, etc.

Renat o colegas - puede proporcionar algunos enlaces donde leer sobre esto - Estoy en términos de la lona de la preparación de un robot para el comercio. Al igual que los enlaces que pueda. ¿Qué idioma y lo que se puede conectar a él? He leído algunos artículos y sé. Como los bosques aleatorios predecir tendencias.
Puede enlaces en el canva sobre puede - material para escribir un robot para el campeonato y la selección de sus parámetros para el comercio. Por favor, no me cargue con la teoría innecesaria - Yo sé algo. Preferiblemente en la sustancia de los temas sobre la posibilidad de escribir un robot.
Opps. Tal vez yo también tendré tiempo para escribir y participar..... ;-)
Tiempo - un mes del campeón - es aquí realmente algunos - algunos intradía..... amplia. Si sin scalp.....
En resumen - por lo que las normas para escribir un robot, lo que para conectarse a él, por lo que se le permitió y dónde leer sobre él - ¿puedo tener enlaces a material y artículos - gracias.


 
Todavía no hay reglas.

La regla principal es que el modelo debe ser convertido a ONNX.

 
Aleksey Vyazmikin #:

No es necesario hacerlo en Python, mucha gente está familiarizada con Matlab y Wolfram. ¿Existen otros productos gratuitos (o no caros) con un entorno gráfico para el desarrollo?


Se puede utilizar XGBoost, también de Python o R.
SciKitLearn es un paquete muy grande con muchos modelos.
 
Forester #:
XGBoost - también de Python o R se puede utilizar.
SciKitLearn - en general un paquete muy grande con un montón de modelos.

No sé si se puede encontrar un paquete en R aquí.

Veo que la gente trata de trabajar con python a través de R, por ejemplo, aquí.

Y aquí es otro enfoque - aprendemos un modelo en un entorno, pero ejecutarlo en otro, y esto puede ser una solución - para convertir sólo el modelo terminado en python.

GitHub - onnx/onnx-r: R Interface to Open Neural Network Exchange (ONNX)
This is the R Interface to Open Neural Network Exchange (ONNX). ONNX is an open ecosystem that empowers AI developers to choose the right tools as their project evolves. ONNX provides an open source format for AI models, both deep learning and traditional ML. It defines an extensible computation graph model, as well as definitions of built-in...
 
Aleksey Vyazmikin #:

No sé si se puede encontrar un paquete en R.

Este paquete no permite crear y ejecutar modelos onnx. Parece que es posible ejecutarlos con conexión a python vía reticulate, pero parece que sólo es posible crearlos en python.

En general, para ser honesto, no entiendo (mirando los tutoriales del sitio de este paquete) el significado de este paquete, tal vez es sólo inacabado o abandonado. IMHO, la situación con onnx en R es una gran razón para que los chicos de python se rían)

R Interface to ONNX
  • onnx.ai
R Interface to ONNX - Open Neural Network Exchange . ONNX provides an open source format for machine learning models. It defines an extensible computation graph model, as well as definitions of built-in operators and standard data types.
 
Aleksey Nikolayev #:

Este paquete no permite crear y ejecutar modelos onnx. Parece ser posible ejecutar con conexión a python a través de reticulate, pero parece ser posible crear sólo en python.

En general, para ser honesto, no entiendo (mirando los tutoriales del sitio de este paquete) el significado de este paquete, tal vez es sólo inacabado o abandonado. IMHO, la situación con onnx en R es un gran motivo de risa para los usuarios de python)

Y yo, por mi parte, no entiendo a metaquotes con su idea de implementar ONNX....

Para poder implementar mi modelo necesito aprender el lenguaje onnx al igual que necesito aprender python.
¡¡¡Gran simplificación de la vida, que desea implementar un modelo - aprender sólo 2 nuevos idiomas))) potente!!!

Y según tengo entendido todo el preprocesado toda la generación de features debe ser desde fuera como input... A mi me parece más un palo en las ruedas, no un avance.

Hay docker coneiners.

Todo el mundo en cualquier lenguaje puede implementar cualquier cosa, cualquier código, usar cualquier librería y empaquetarlo en un contenedor.

No, han construido alguna muleta con muchas restricciones, con un gran umbral de entrada y están orgullosos de ello...


 
Aleksey Vyazmikin #:
La regla principal es que el modelo debe convertirse a ONNX.

Gracias - Estudiaré el tema....

