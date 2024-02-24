Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3056
A nivel de matstat supongo. Si en promedio varios modelos se equivocan en la predicción de la misma cosa en los nuevos datos (en la submuestra de validación), entonces es impredecible en absoluto y se mueve a "no negociar"Usted puede tomar un tiempo específico y los valores correspondientes de signos / señales como la "misma cosa"
A veces hizo un reajuste (con basura tirado), obtener un edredón con agujeros. Luego clasificaba las piezas restantes del edredón y zurcía algunos agujeros, obteniendo ya pequeños edredones - islas de forma regular donde hay un patrón. Después, se entrenó en cada edredón pequeño sin tirar nada más.
De este modo, el overfitting ayudó a identificar rápidamente las islas de previsibilidad. Al mismo tiempo, a evitar el reajuste.
Por ejemplo, encontré patrones de larga duración que duraban 30 minutos por la tarde.
¿Ha rodado ya la bola peluda por mantas pequeñas? :)
Sí. Si no, se le escapa el punto.
También se puede expresar a través del pan cuando se comparan submuestras sin y con formación mediante coeficientes de regresión ols (estimación del efecto del "tratamiento").
T=1 muestras con tratamiento, T=0 sin, la media es la diferencia de si hubo efecto del tratamiento en promedio
Sigo siendo un novato en inferencia causal.
Es sólo un mal formato de comunicación y eres raro. Definitivamente un buen incentivo para pensar profundamente - realmente recibir una patada en los dientes por el mercado.
los gráficos son generados por una función aleatoria
¿Es posible distinguir de los reales????
todas las configuraciones de velas, eskimo, takeovers... todo está ahí.
¿Qué es real, qué es ilusión de la mente?
Y la técnica de mi autor de entradas precisas funciona allí también, ¡¡¡EN ALEATORIO!!! ¿cómo es posible siquiera?????
Puede modelizar todo tipo de tendencias y situaciones diferentes y, a continuación, calcular los parámetros de la TS
"Vestido de velas" tu modelo de sinusoides
¿Qué es una inversión en términos de candeleros en el modelo de dos sinusoides?
Es cuando la volatilidad cae a mínimos estadísticos en ondas principales.
Puedes ver lo que es una entrada en tendencia aquí.
Otra vez un código que no me funciona. Si quieres discusiones sustanciosas, publica resultados reproducibles.
Limpia tu ordenador.
No es culpa mía que hayas instalado 50 versiones de lo que te dé la gana...