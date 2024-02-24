Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3224
Aprendizaje automático en el trading: teoría, modelos, práctica y algo-trading
fxsaber, 2023.09.06 10:50 AM
CSV: tiempo bid ask.
Hay un error en este lugar: debería ser time_msc. Pero no tiene ningún efecto sobre los resultados después del mensaje.
Ahora hay cierta interconectividad dentro de las cadenas, 100 ticks de largo
si coincide con la vida media de las posiciones TC, debería funcionar, en teoría.
https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA
.
Puedes intentar hacer 3 distribuciones (sólo para bid, con ask necesitas más).
Tome los ticks de 1 hora de cada día, construya la distribución de longitudes de las piezas resultantes, esta es la 1ª distribución. Pegamos todas las piezas en 1, buscamos la distribución de series en 1 dirección en una fila, esta es la 2ª distribución. Obtenemos los incrementos, buscamos su distribución de amplitudes. Y así sucesivamente para cada hora. Luego tenemos que hacer un PRNG para cada distribución.
¿que haces? ¿Entrenas en ticks o en mixtos?
0,07000 es el saldo para 6 millones de operaciones? ¿A 1,16 e-8 por operación?
.
Bueno, va a ser difícil entrar en la graalidad de esa manera, supongo.
¿Qué estás haciendo?
La figura muestra un trozo de la optimización utilizando la metodología deeste post. Se obtuvo de la siguiente manera.
La imagen de arriba y muestra el resultado final. Me pareció una oportunidad para afirmar que el TS es rentable. Es decir, ¡supuestamente se encontró el criterio para diferenciar entre OOS y OOS!
h ttps:// youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0
En todo caso, tengo youtube desactivado.
Quizás esta forma de mejorar tus resultados en algo-trading ayude a alguien.
En un equipo de trabajo en el archivo %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts debe escribir estas líneas en el archivo %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts:
Y luego ejecutar el comando.
En algunos casos, un método tan extraño, a primera vista, de desactivar artificialmente los recursos de Internet tiene un efecto positivo.
En todo caso, tengo youtube apagado.
Haciendo esto.