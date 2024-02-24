Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2990
El DSP tiene bastantes matemáticas complejas que muchos de sus aficionados desconocen y que tienen poca aplicación en el mercado. Todos sabemos muy bien que siempre se reduce a "descompongamos el precio en una serie de Fourier". Así ocurría en los tiempos de Cyberpower, por ejemplo).
Por regla general, ninguno de estos camaradas sabe que no es el precio lo que hay que descomponer en series de Fourier, sino el ACF. Y los que lo saben, entienden por qué no tiene sentido en el caso de los precios.
DSP - osciloscopio, soldador, serie de Fourier.
URSS - Stalin, Beria, gulag.
eso es todo lo que se entiende...
Es broma))))) Por supuesto, fuera de la física el procesamiento de señales mediante fórmulas estáticas no tiene ninguna posibilidad, o cuando las variables no están debidamente descritas o formuladas, como en nuestro caso justamente, una persona o un grupo de personas aún no ha sido formalizado, el procesamiento de señales de sus acciones aún no tiene ninguna posibilidad.))))))
Bueno, aquí es como para entender con qué precisión se deben formular las variables, que la señal de estas variables sería significativo, con respecto a las personas, cómo evaluarlo. Hasta ahora, la digitalización de señales seleccionadas al azar da valores atípicos, el mismo renacimiento y otras empresas. Pero aún no hay ciencia.
Para empezar, hay que entender que el 99,9% de los indicadores que se utilizan, incluidos los que odian el DSP, son filtros artesanales/ineficaces de paso bajo o alto.....
Están haciendo DSP artesanalmente, pero al mismo tiempo lo están odiando... Y todas las "ideas ingeniosas" sobre el uso de indicadores (LF artesanal, FHF) que pueden venir a la mente de un usuario de indicador experimentado ya se han realizado de la mejor manera hace 70 años....
Si hubiera al menos esta comprensión, estaría bien...
No estoy hablando de entender que la neuronica es el mismo filtro digital, solo que mas complejo,
y no estoy hablando del significado multiorgánico de "filtrar".
También está el gran teorema de Kotelnikov, que lo explica todo. También se puede escribir en los logros de la URSS.
En lugar de refunfuñar, puedes, por ejemplo, reflexionar sobre por qué el teorema de Kotelnikov no tiene sentido para los precios.
El DSP trabaja con señales que se describen mediante procesos aleatorios estacionarios (a lo sumo cuasi estacionarios). Los precios no se describen mediante tales modelos. Si los precios fueran estacionarios, todos los operadores se habrían hecho trillonarios hace mucho tiempo: es algo sencillo de tener en cuenta.
El filtrado no es una prerrogativa de COC, sino que utiliza un caso especial de esta ciencia, no siempre adecuado para los precios.
Y cuál es la diferencia entre DSP y Mo, bueno, procesamiento de señales por lógica discreta con pesos y retroalimentación, puede implementar un par de capas en los disparadores. Como si la esencia del argumento no está claro. Por supuesto, en las variantes tradicionales 80s tsos no funcionará. Pero hoy en día MO también se utiliza para el procesamiento de procesos físicos, y ¿cómo no es el procesamiento digital de señales?
BINGO