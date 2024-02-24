Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2986

Aleksey Nikolayev #:

Fácil de implementar y fácil de reaprender/autoaprender cuando sólo tienes que añadir nuevas líneas y eliminar las antiguas.

También tiene algunas desventajas: por ejemplo, no funciona bien con un gran número de atributos. Pero como forma de evaluación inicial de la utilidad de los atributos es bastante buena.

El interés de tener algún análogo local de los árboles viene del hecho de que son más adecuados para patrones discontinuos, mientras que KNN y LWLR son más adecuados para los continuos. Uno desearía disponer de un conjunto de herramientas más completo, por así decirlo.

Hasta ahora, me viene a la cabeza la idea de utilizar estos modelos en lugar de predictores. En este caso, los modelos no deberían contener muchos ejemplos, sino más bien algunas zonas agrupadas. Una docena de modelos de este tipo puede dar algo....

 
Por favor, ayuda en la búsqueda de un libro en ruso "Análisis espectral de series temporales en economía" por K. Granger y M. Hatanaka

Lo único que he encontrado en el espacio de habla rusa es sólo un anuncio sobre la venta de este libro en San Petersburgo, pero como usted entiende en Ucrania no puedo enviarlo ahora en el contexto de los acontecimientos actuales

* Todos ustedes son personas inteligentes en esta rama del foro, probablemente algunos de ustedes lo han leído - tal vez alguien tiene un pdf de este libro en ruso? :)
 
Alexandr Sokolov #:
Por favor, ayuda en la búsqueda de un libro en ruso "Análisis espectral de series temporales en economía" por K. Granger y M. Hatanaka

Lo único que he encontrado en el espacio de habla rusa es sólo un anuncio sobre la venta de este libro en San Petersburgo, pero como usted entiende en Ucrania no puedo enviarlo ahora en el contexto de los acontecimientos actuales

* Todos ustedes son personas inteligentes en esta rama del foro, probablemente algunos de ustedes lo han leído - tal vez alguien tiene un pdf de este libro en ruso? :)

No pude encontrar este libro en concreto, pero... :

"Análisis Espectral de Series Temporales" descargar gratis. Biblioteca digital. Búsqueda de libros LibCats

  • libcats.org
Renat Akhtyamov #:

Y necesito este libro - mi profesor me lo recomendó

Pero gracias por el enlace, no conocía este sitio.

 
Alexandr Sokolov #:

Ya he encontrado uno.

Spectral analysis of economic time series : Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009 : Descarga gratuita, préstamo y streaming : Internet Archive

 
Spectral Analysis of Economic Time Series. (PSME-1)
  • books.google.ru
The important data of economics are in the form of time series; therefore, the statistical methods used will have to be those designed for time series data. New methods for analyzing series containing no trends have been developed by communication engineering, and much recent research has been devoted to adapting and extending these methods so that they will be suitable for use with economic series. This book presents the important results of this research and further advances the application of the recently developed Theory of Spectra to economics. In particular, Professor Hatanaka demonstrates the new technique in treating two problems-business cycle indicators, and the acceleration principle existing in department store data.Originally published in 1964.The Princeton Legacy Library uses the latest print-on-demand technology to again make available previously out-of-print books from the distinguished backlist of Princeton University Press. These editions preserve the original...
 

Es una versión muy recortada, incluso sin un índice completo. Estaría mejor en Google Books.

O la versión completa, pero por dinero (o acceso gratuito a través de alguna universidad) aquí.

Pero es un matan bastante difícil, a juzgar por el índice.

 
Aleksey Nikolayev #:

Es una versión muy recortada, incluso sin el índice completo. Prefiero google books.

O la versión completa, pero por dinero (o acceso gratuito a través de alguna universidad) aquí.

Pero es un matan bastante difícil, a juzgar por el índice.

Las integrales son totales acumulados a lo largo de un periodo.

Las fórmulas son sencillas, no te dejes intimidar por ellas.

El DSP es algo bueno en las manos adecuadas:


 
