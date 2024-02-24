Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2986
Fácil de implementar y fácil de reaprender/autoaprender cuando sólo tienes que añadir nuevas líneas y eliminar las antiguas.
También tiene algunas desventajas: por ejemplo, no funciona bien con un gran número de atributos. Pero como forma de evaluación inicial de la utilidad de los atributos es bastante buena.
El interés de tener algún análogo local de los árboles viene del hecho de que son más adecuados para patrones discontinuos, mientras que KNN y LWLR son más adecuados para los continuos. Uno desearía disponer de un conjunto de herramientas más completo, por así decirlo.
Hasta ahora, me viene a la cabeza la idea de utilizar estos modelos en lugar de predictores. En este caso, los modelos no deberían contener muchos ejemplos, sino más bien algunas zonas agrupadas. Una docena de modelos de este tipo puede dar algo....
Lo único que he encontrado en el espacio de habla rusa es sólo un anuncio sobre la venta de este libro en San Petersburgo, pero como usted entiende en Ucrania no puedo enviarlo ahora en el contexto de los acontecimientos actuales
* Todos ustedes son personas inteligentes en esta rama del foro, probablemente algunos de ustedes lo han leído - tal vez alguien tiene un pdf de este libro en ruso? :)
Por favor, ayuda en la búsqueda de un libro en ruso "Análisis espectral de series temporales en economía" por K. Granger y M. Hatanaka
No pude encontrar este libro en concreto, pero... :
"Análisis Espectral de Series Temporales" descargar gratis. Biblioteca digital. Búsqueda de libros LibCats
No pude encontrar este libro en particular
Y necesito este libro - mi profesor me lo recomendó
Pero gracias por el enlace, no conocía este sitio.
Ya he encontrado uno.
Spectral analysis of economic time series : Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009 : Descarga gratuita, préstamo y streaming : Internet Archive
Es una versión muy recortada, incluso sin un índice completo. Estaría mejor en Google Books.
O la versión completa, pero por dinero (o acceso gratuito a través de alguna universidad) aquí.
Pero es un matan bastante difícil, a juzgar por el índice.
Las integrales son totales acumulados a lo largo de un periodo.
Las fórmulas son sencillas, no te dejes intimidar por ellas.
El DSP es algo bueno en las manos adecuadas:
