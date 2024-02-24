Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2995
Consulte la clasificación por idiomas en hubra
tienes razón...
pero Python es para propósito general, y R es para estadística y MO,
No los estás comparando objetivamente,
Tienes que comparar el nicho de Python en estadísticas y MO con R,
no Python para todo y R sólo para estadística...
Busca gente que trabaje con datos todos los días, que use tanto Python como R todos los días, y pregúntales - si tienes que elegir sólo un lenguaje, con cuál se quedarían.
Te llevarás una desagradable sorpresa...
Qué quieres que te diga, incluso aquí en este hilo hay más gente escribiendo en R que en Python, y cuántos había desde el principio, que no llevan mucho tiempo aquí, incluso el creador de este hilo escribía en R....
No quería que esto se convirtiera en una discusión sobre que japo es mejor, pero supongo que ya es tarde....
¿Entre quiénes?
Python es un lenguaje de uso general, cuyos principales usuarios son desarrolladores de sitios web.
R (antes había otros) es actualmente el único lenguaje especializado en estadística, respaldado por un equipo profesional que incluye a Microsoft. Tiene una documentación excelente para todos los paquetes, incluidos los de MO. Hablando de documentación, lo bueno de R es que cualquier paquete incluye un enlace a una descripción del algoritmo que implementa.
¿Para usted, HABR es la referencia en materia de clasificación lingüística?
Sorprendido...
Yo añadiría un zoológico de versiones. Los que se hayan topado con él sabrán de qué va.
No tiene sentido volver de nuevo a las comparaciones. Es necesario utilizar ambos.
¿Para usted, HABR es la referencia que determina la clasificación de las lenguas?
Sorprendido...
¿Kaggle es el punto de referencia?
en nuestro negocio lo principal es comerciar bonito... ))
233 y 32, una diferencia de más de siete veces....
Ahí lo tienes....
Yo que tú me avergonzaría.
Compara teniendo en cuenta el código de las bibliotecas.
¿Por qué?
¿Tal vez comparar también el código binario?
¿IndicadorKaggle?
Aquí tienes un enlace que te ofrece una lista de paquetes relacionados con MO.
¿Puedes proporcionar un enlace similar para python?
Y aquí hay una rúbrica para todo y cualquier cosa en R.
¿Hay alguna para Python?
PS.¿Indicador Kaggle?
Y en nuestro koljós no escriben en R o Python. Y nosotros, koljosianos, somos mucho más numerosos. ¿Cuál es la conclusión?