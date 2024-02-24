Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2993
Con R es muy interesante, para ver los resultados que se pueden aplicar en el comercio real. Y todos algunos experimentos, experimentos.... Algunos podelucha catbust de una granja colectiva llamada Yandex .....
Hay una gran necesidad de artículos con herramientas profesionales.
Hacer un modelo con onnx, de lo contrario tal cosa no es muy necesaria, ¿cómo integrar? O portar modelos entrenados a mql.
¿No es muy útil para quién?
Está dirigido al público con fluidez en las tecnologías MO y con experiencia....
Es sólo una historia sobre cómo se puede construir TC con la ayuda de MO, no es obvio, no es estándar, pero enfoque interesante, e incluso de trabajo....
Haz un esquema del artículo y envíaselo a Rashid en un mensaje privado. IMHO, si sólo hay R o será mucho más que mql5, lo más probable es que se niegan.
mql no será en absoluto...
el artículo es sobre el concepto y el resultado de las pruebas, pero no sobre la implementación.
Y el código allí será mínimo, la idea está en primer plano.
Está dirigido al público que domine las tecnologías MO y tenga experiencia...
Bueno, nadie, nadie aquí escribe sobre bots R.Bueno, si es una idea, yo voto que sí.
¿alguien utiliza plotly gráficos interactivos en python o R?
Lo miré hace unos años, no me gustó nada, pero ahora que lo he mirado con más detenimiento, tiene muy buena pinta.
https://plotly.com/r/candlestick-charts/
Vamos, que apenas interesa a los meta-robots... tienen otros objetivos.
Estoy aprendiendo R))) y python)))))
Vamos, no es que los metaquats estén interesados. Tienen otros objetivos.
Usted puede bloguear sobre las ideas allí, si las cuotas no les gusta.