Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2994
Para mí, de lo que se trata siempre es de buscar desviaciones del precio con respecto a la SB. La econometría difiere de la estocástica financiera en la modelización del tiempo, discreto en la primera y continuo en la segunda, lo que da lugar a matemáticas bastante diferentes, pero la esencia es la misma.
Voy leyendo libros poco a poco. No veo tal enfoque entre la gente.)))))) La idea es clara, pero en presencia de la incertidumbre es imposible predecir el tiempo de vida de un estado. Más todos los métodos de estimación de precios justos y actuales son voceados. Y este enfoque es comprensible por lo menos.
Una pregunta para los moderadores, administradores...
R ya no está soportado. No hay futuro
Actualización ¿Por qué enseñar R en 2023?El autor es un soñador
Enseño R)))) y python))))))
es mejor aprender una cosa
He aquí un ejemplo bastante estándar de dicha búsqueda dentro de la econometría artículo1 y artículo2. El planteamiento está exactamente relacionado con la búsqueda de estacionariedad (en el precio de los activos o el diferencial), es decir, se supone que la estacionariedad sólo es posible a veces y se define como una desviación de una SB más típica, en lugar de ser una propiedad constante como en el estudio de las señales en DSP.
En el caso de la estocasticidad, es difícil dar un ejemplo sencillo pero significativo. Mi trabajo sobre las lagunas puede servir de pista en este sentido, porque la distribución que allí se estudia es más fácil de considerar en tiempo continuo. Y si suponemos la dependencia de esta distribución de algunas características, podemos desarrollar la idea en la dirección de la MO.
¿Alguien ha probado a hacer convoluciones de series temporales?
¿Convoluciones con qué?
¿Rollos de qué?
Indicadores vecinos.
¿curiosidad por qué?
¿Preguntándose qué?
Acabo de citar
Cité
No he podido sacar nada fantástico o fantasioso de tu cita, ni del propio artículo.
No he podido extraer nada fantástico o fantasioso de tu cita, ni del propio artículo.
Echa un vistazo a las clasificaciones lingüísticas en hubra.