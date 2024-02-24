Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2890
Bueno, yo probablemente no alejaría el matstat del análisis técnico, el análisis técnico es más una visualización del análisis mat. Que el análisis técnico esté justificado no es importante, pero lo que sí es importante es que sirva para la toma de decisiones en diferentes bancos, fondos de inversión y fondos, ya que se enseña a la gente y estas personas con formación especializada van a trabajar allí, y deben justificar sus acciones claramente para los usuarios externos.
Existen niveles justificados, por ejemplo, los límites de negociación, al alcanzar los cuales se detiene la sesión de negociación, y luego los strikes de las opciones. En la Federación Rusa también existe una norma presupuestaria para la compra/venta de divisas, que se aplica en relación con el precio del petróleo. Probablemente existen niveles en los que el Banco Central considera que el tipo de cambio no es razonable y está dispuesto a interferir en la negociación, lo que anuncia en su página web. Hay niveles naturales, cuando un gran participante se puso corto en un papel bajo REPO y ahora no quiere entrar en pérdidas y protege la posición.... hay muchas cosas.
Por cierto, ¿quién calcula la volatilidad en sus indicadores como el Banco Central? :)
Y sí, he leído que el Banco Central de Rusia utiliza las metodologías del FMI.
En las especialidades enseñan análisis técnico, según el plan dedican 3 horas, ya que el análisis técnico está muy cerca de adivinar los posos del café. Las 5997 horas restantes del plan de estudios se dedican a otras disciplinas.
Es sencillo, el objetivo del Banco Central es garantizar la tasa de inflación....
El análisis técnico se enseña en las disciplinas especializadas, según el plan ocupa 3 horas de tiempo, ya que el análisis técnico está muy cerca de adivinar los posos del café. Las 5997 horas restantes del plan de estudios se dedican a otras disciplinas.
Probablemente depende del plan de estudios, el primer instituto ofrece estos conocimientos en 81 horas.
Y aquí están las preguntas del examen para un aspirante a inversor cualificado (FFMS 1.0) del Banco Central de la Federación Rusa Tema 8.1. Análisis técnico (p. 135). Análisis técnico (p. 135).
En la figura se muestra un ejemplo de pregunta
Si podemos esperar intervenciones del Banco Central, podemos ser más audaces para captar el cambio de tendencia. Y las ventas regulares en nombre del Ministerio de Finanzas se llevan a cabo, obviamente, de acuerdo con algún algoritmo con el uso de análisis técnico - podemos tratar de identificarlo. Además, si debería haber acuerdos de acuerdo con la regla presupuestaria, pero no los hay, también es un indicador de la expectativa de cierto comportamiento del Banco Central en el futuro más cercano - podemos operar estrategia técnica, peculiar del Banco Central.
Si podemos esperar la intervención del Banco Central.
mi comercio en los últimos 3 días en el Judio.
y no necesito ningún C.B.I.
Más vale que lo crean.
El problema es cómo hacer llegar los datos de intervención y venta al Ministerio de Defensa. Y quizá algo más significativo. Los recortes deberían ser mejores).
Hay que creer en ello.
¿Qué tiene que ver la fe con el cálculo? Si se conoce el modelo del Banco Central, está claro dónde estarán las intervenciones. Cómo conocer/reproducir el modelo es otra cuestión.
El problema es cómo introducir los datos sobre intervenciones y ventas en el modus operandi. Y quizá algo más significativo. Los recortes deberían ser mejores).
No es un problema meterlos, es un problema conseguir que el MO entienda lo que le metes....
¿Qué sentido tiene operar intradía y usar datos que se actualizan una vez a la semana en el mejor de los casos?
Eso no tiene sentido.
¿Qué tiene que ver la fe con el cálculo? Si se conoce el modelo del Banco Central, está claro dónde estarán las intervenciones. Cómo conocer/reproducir el modelo es otra cuestión.
Inténtalo, estoy a favorSoy pesimista, pero podría equivocarme.