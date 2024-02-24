Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2888
Puede que funcionara cuando el grueso del dinero lo gestionaban los visualizadores. Ahora lo manejan sobre todo matstats y MOs. El hecho de que aquí en el foro predominen los visualizadores jubilados no debería confundirte.
Entonces, ¿dónde se ha escondido o desaparecido de repente la visualización? Es extraño.
¿Son incompatibles MO y MQL) o no se puede escribir MO en MQL?
MO (ML) no es un lenguaje de programación, sino un campo de conocimiento.
Me refería a reconocer un modelo, sus variantes y expectativas.
Sólo estoy lanzando variantes de soluciones, yo mismo no me ocuparé de tal tarea.
Sobre matstat. Entiendo que no hay correlaciones. La tendencia en Europa y la planitud en Asia se pueden explicar fácilmente por el número de ticks por unidad de tiempo. Usted y zigzags parecen haber llegado a la misma conclusión. PERO, en smradlab buybuy obtuvo correlación positiva para acciones y negativa para forex. Y tengo una pregunta legítima, ¿está diciendo la verdad?
¿Cómo se consigue mantener la posición durante más tiempo? ¿Quién tiene problemas con eso?
Yo sé esperar.
Sé cómo aguantar.
Sé cómo entrar
No sé cómo aguantar...
El principal problema, después de entrar, a menudo hay una señal inversa...
Si la ignoras (sigues aguantando) se dispara casi siempre.
Si no la ignoras, el movimiento se desarrolla (deberías haberla aguantado).
Off-topic, por supuesto, pero no hay nadie a quien preguntar.
Y de estas operaciones podríamos haber sacado obviamente más
Arriba escribes que el estado a través del Banco Central influye en mayor medida en las operaciones, y aquí escribes que matstat y MO mandan - ¿estás realmente seguro de que el Banco Central no utiliza el análisis técnico?
Hace un par de años publiqué una "metodología" del Banco Central, donde se indicaba qué "indicadores" se recomienda utilizar para la toma de decisiones, y ya en 2014 el jefe del Banco Central de Rusia habló del Mashka 360 como medida para tomar decisiones de trading.
No se puede exprimir más de estas operaciones - el cierre es generalmente correcta, otra cosa es que usted tiene que pensar en los puntos correctos de toma de beneficios y punto de equilibrio.
Si no hubo señal de entrada en la dirección opuesta, puede entrar en la dirección de la última señal con la búsqueda del punto mínimo de ajuste de SL.
Una metodología del Banco Central ?? donde el Banco Central utiliza el mashka para tomar decisiones ???
¡¡¡Gracias!!! Me has alegrado el día!!! hacía tiempo que no me reía tanto
No hay diferencia, el orden de clasificación de los elementos no cambiará durante las transformaciones, es decir, las divisiones en los árboles estarán en los mismos lugares. Si utiliza redes neuronales, debe ser el mismo, pero no estoy seguro....PS. No será así. En primer lugar, todo se escala en el rango 0...1. En segundo lugar, si logaritmiza cualquier serie, el orden no cambiará, pero los pesos y los desplazamientos se utilizan allí. Después de logaritmizar una serie con los mismos pesos y desplazamientos, tendrá un efecto diferente (quizás en órdenes de magnitud). Pero esto es más un inconveniente de las redes neuronales que una ventaja.
Con datos logarítmicos, por supuesto, las ponderaciones serán diferentes, los valores más pequeños se tendrán menos en cuenta, los más grandes, más que en series de incrementos o datos absolutos o relativos. Al fin y al cabo, se trata de problemas de decisión diferentes.
son la diferencia x[i] - x[i-1]
y a veces se necesita x [i] - x[i-1044 ]
Me parece que la primera opción es incrementos con incrementos iguales / constantes / fijos, y la segunda opción es incrementos con incrementos dinámicos.
No creo que la risa sea apropiada. Ya que los BC a veces compran exactamente en los máximos y venden en los mínimos.
Para los especuladores el significado de esta acción del Banco Central no estará claro durante mucho tiempo) Aprende economía.
El filtro más obvio para cualquier señal es la misma señal en un marco temporal vecino más antiguo.