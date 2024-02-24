Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2886
¿Sigues sosteniendo el sel del judío?
1) Por supuesto que es importante, lo que no niega la importancia de los incrementos. Lo que se negocia es el incremento.
2) Hay una gran diferencia entre "veo niveles con mis ojos" y "el análisis ha demostrado la presencia de niveles y su importancia para el trading".
3) El precio no es SB, pero la pregunta importante es "¿en qué sentido y hasta qué punto el precio no es SB ahora?". Diferentes variantes de diferencias respecto al SB pueden llevar a formas opuestas de operar con ellos.
4) Si recordamos a los antiguos fundadores griegos del atomismo, podían tener átomos de cualquier tamaño, incluso mayores que un planeta (lo principal era la indivisibilidad, no la pequeñez). Lo mismo ocurre en el mercado: un participante-estado, por ejemplo, puede pesar más que todos los demás participantes en el mercado.
La econofísica intenta adaptar a los mercados las ideas de la física estadística, que estudia la materia como formada por átomos. Parece interesante, pero hasta ahora sin muchos resultados.
5) Un mercado es determinista sólo con respecto a toda la información que lo determina. Esta información nunca está totalmente disponible para nadie, por lo que siempre existe incertidumbre. Actualmente existen dos formas de modelizar la incertidumbre: la teoría de probabilidades y la teoría de juegos.
Tiene sentido) Respecto al 5º punto. NVIDIA ha previsto la creación de un gemelo informatizado de una fábrica, con personas y equipos.)))))) para probar y analizar los procesos de fabricación)). Una vez expresé una idea parecida sobre el modelado de juegos. Ahora lo leo en el feed del comerciante.)))))))
Están abajo.
Están colgados.
¿Tienes una meta? ¿O estás esperando un patrón?
¿Siempre tienes entradas de tan alta calidad? Me sorprende.
1) para negociar algo, primero hay que analizarlo adecuadamente, los incrementos no son adecuados para el análisis, porque se pierde el conocimiento de los precios pasados.
1. Los incrementos pueden tomarse desde el momento de la creación del activo y luego se contabilizará el componente absoluto.
2. El resultado puede verse visualmente, y las razones sólo pueden conjeturarse, y posiblemente compararse con lo real, con FA, pero queda lejos. Y limitarse a fijar los resultados da poco pie al análisis.
3. Se trata simplemente de enfoques diferentes, uno no excluye al otro. Comparar con SB y buscar movimientos complejos en puntos separados en el tiempo es otro enfoque.
4. Por supuesto, hay que simplificar dividiendo en grupos de participantes idénticos y modelizando el comportamiento en cada grupo. Al mismo tiempo, los participantes idénticos no son necesariamente idénticos en sus acciones. Esta es también una tarea difícil.
5. Próximo a la modelización del comportamiento. Muchos factores, muchas variantes de resultados).
Los mercados son un desastre. Es el comienzo del año. Después del día 10 miraré el comportamiento de los mercados. Sigo esperando.
1. los rendimientos matan los valores absolutos de los precios
2. hipótesis - experimento - fijación de resultados - análisis - conclusión . Método científico
3. xz
4. ¿quién dijo que sería fácil?
5. todavía xz )
No puedo entender cuál es la diferencia entre incrementos y diferencia absoluta de precios en la ventana. Además, se puede entrenar no sólo en incrementos, se puede entrenar en cambios relativos desde el precio absoluto, o en cambios logarítmicos también desde el precio absoluto)))))
es posible en cambios relativos del precio absoluto, o en cambios logarítmicos del precio absoluto también)))))
No hace ninguna diferencia, con las transformaciones, el orden de clasificación de los elementos no va a cambiar, es decir, las divisiones en los árboles estarán en los mismos lugares. Si utiliza redes neuronales, debería ser el mismo, pero no estoy seguro.....PS. No cambiará. En primer lugar, todo se escala en el rango 0...1. En segundo lugar, si logaritmiza cualquier serie, el orden no cambiará, pero los pesos y los desplazamientos se utilizan allí. Después de logaritmizar una serie con los mismos pesos y desplazamientos, tendrá un efecto diferente (quizás por órdenes de magnitud). Pero esto es más una desventaja de las redes neuronales que una ventaja.
Cada barra tiene una estructura interna. Si las estructuras coinciden, puede ser alguna condición.
Una barra puede considerarse una estructura compleja.
El ejemplo muestra barras de 5 minutos en 1 hora. Las horas son rebanadas no al principio de la hora, pero creo que el punto es claro, que hay una diferencia entre mirar una barra de hora desnuda o una barra estructural.
No hay patrones de trabajo con un número fijo de barras en el mercado, como escribí anteriormente (al menos no he encontrado ninguno).
Y el uso de patrones con un tamaño dinámico es un reto (me refiero en el marco de MO), hay métodos para estos fines, al menos el mismo análisis de ondas, pero entonces MO no es necesario en absoluto.