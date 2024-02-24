Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2790
Bueno, ella escribió que está en la categoría de comer y beber. Así que no hay soluciones en el horizonte. Tal vez al menos una idea brillante se cuele, ya es un logro. Hubo algunos balbuceos sobre LSTM, luego Agentes. Al nivel del delirio inconsciente hasta ahora. Un conjunto de palabras en un sistema aún no está formado.
Esperamos que se le pegue. Parece un buen tipo).
Se está acostumbrando).
Chel nicho, no es en el sentido de las cualidades humanas. En el modus operandi, el hombre entiende, a veces incluso algo comprensible no sólo para ella rants))))
No pude encontrarlo, no escribieron sobre R2, que es importante para mí :)
No escribieron sobre R2. Yo no lo uso. No recuerdo la razón exacta, parece ser una medida para filas estacionarias, y no tenemos tales filas.
Sí, ya lo he baneado - no ayuda.
Sí, a veces hace posts off-topic, recordando los posts de Maxim aquí en el hilo.
Y a menudo - on-topic.
Por ahora, sólo ignorar ...
Gracias por la respuesta.
Ya he mostrado antes un enfoque similar.
La esencia del enfoque es buscar análogos en la historia y compararlos con la situación/patrón actual....
Hay un patrón actual, buscamos un patrón similar en la historia, miramos cómo terminaron los patrones históricos y esperamos algo similar en el futuro...
Esta vez he renunciado completamente a analizar el precio en estado puro por el gran ruido, ahora busco similitudes puramente en las curvas del indicador, en este caso las bandas de bolinger.
El precio no se tiene en cuenta, solo tres bandas de bolinger, los primeros 50 puntos son el patrón actual, el que está después de la línea vertical es el futuro.
Como el patrón es grande, 3 curvas de 50 puntos = 150 puntos, reduje la dimensionalidad con PCA y tomé los primeros 25 componentes.
y se busca la proximidad en el espacio reducido.
Aquí están algunos de los patrones más cercanos encontrados.
Se pueden obtener más.
Bueno, no es nada nuevo, caos y caos...
Esto sugiere que predecir el siguiente valor o el ZZ no es la mejor solución...
También hay una pista interesante, la figura muestra que el precio es una especie de miedo de ir por debajo de -0,5 para los primeros 50 puntos de los nuevos datos.
Esta es una pista interesante de cómo se puede y probablemente debería hacer objetivos, y su apariencia es muy diferente de lo que estamos acostumbrados a imaginar....
p.d. visualiza tus datos, es útil, cuanto menos.
p.s. visualizar sus datos, es útil, por decir lo menos.
Hice algo parecido con los precios hace unos 4 años (canalizar por alta/baja). Las imágenes eran similares. A partir de todas las variantes futuras (que se consideran una previsión) construí una línea de media aritmética. El pronóstico casi siempre resultó ser una línea horizontal. No lo hice en el MO, sino que busqué desviaciones mínimas de la plantilla y variantes en la historia. Después de tal decepción empecé a usar MO. Pero sigue ahí (horizontal o 50/50).
¿Y sobre cuál de las 100 líneas pronosticadas hacer una predicción? Promediar es la solución más obvia.