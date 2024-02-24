Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2791
Bueno, digamos que 50 pronósticos arriba 50 abajo, promediados, obtuvimos un pronóstico horizontal, ¿y qué?))
y ya está. ¿Cuáles son tus opciones?
¿Y sobre cuál de las 100 líneas pronosticadas hacer una predicción?
Una variante del marcado "informativo", un pen test:
Tomamos un conjunto de signos y marcamos las etiquetas como en mis artículos, pero teniendo en cuenta la información mutua (tipo regresión) entre n cadenas del conjunto de signos antes de abrir una operación y n cadenas de precios futuros.
Si la información mutua está por debajo del umbral, marcamos como no operar.
a continuación, entrenado 2 modelos sobre las señales y sobre el comercio / no comercio, a partir de 2019
Res:
No se ganó mucho con este enfoque
No vi la sugerencia)
Lo lógico era probar otras opciones:
todas las opciones no producen nada
Bueno, relee mi post, la última foto.
Sólo había 2 variantes en las primeras 25 barras. Y 2 errores son un pequeño error.
Y esto es sólo 1 variante de la tabla de miles, que pasó a llamar la atención. La situación será diferente en otros. Usted necesita hacer una estrategia (que no ha formulado) y ver la línea de equilibrio en los nuevos datos (Maxim llevó su idea hasta el final y todo se aclaró a la vez).
Hice lo mismo con clustering hace más de un año, luego determiné niveles medios como en las fotos y a partir de ellos puse órdenes. Dividido en 3 clusters alcista, bajista, reversión a la media. Funciona muy bien en la formación.
Sí. Aparentemente no puedes sacar nada de los precios. No hay nada más. También hay volúmenes en la bolsa.
Aparentemente, FA es lo único que puede dar algo. Y probablemente sea mejor hacerlo manualmente. Pero incluso ahí te puedes equivocar, las fake news están trabajando activamente.
Comprobé la informatividad de los atributos desplazándolos hacia atrás. Es decir, no tomamos los últimos valores del historial de atributos, sino con una sangría hacia el pasado. Tomé 50 sangrías (de cero a -50 barras)
En la columna de la derecha la indentación en barras, en la columna de la izquierda la información mutua. La sangría es en orden ascendente de información mutua entre fichas y etiquetas.
Resulta que los últimos precios no siempre son mejores que los anteriores, hay cierto aumento en la barra -11 en relación con la barra cero:
indicativo
¿Qué entiendes por "información mutua"? ¿Es interesante el efecto de la fic sobre la marca? ¿Es interesante la influencia recíproca? ¿Cómo se calcula la "información mutua"?