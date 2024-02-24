Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2775
Especialmente para este hilo, ahora durante media hora, utilizando sólo OHLC, más o menos esbozado un indicador de flecha.
Esta es la primera vista previa sin filtros y sin otros trucos sólo OHLC. Este algoritmo funcionará en cualquier TF.
Nos guste o no, pero no R-clave y Python no ayudará si usted no entiende la profundidad y el significado de los gráficos financieros. Lo siento por la grosería, por supuesto.
No es científico, ¿dónde está el backtest?Puedes hacerlo en SQL, lo principal es la prueba.
Diferencias / incrementos, velocidades / aceleraciones, extensiones / corredores y sus medias.
No se me ocurre nada más que medir.(
Indicadores ....
No se necesita nada más en la lista.
Todo se reducirá a un algoritmo lo suficientemente rápido que determine el grado de influencia de una característica sobre la variable objetivo. Una vez más, el algoritmo NO es la correlación ni la importancia de los atributos en los algoritmos de MO.
La calidad de un rasgo es el grado de variabilidad de su influencia sobre la variable objetivo.
Si encuentra atributos suficientemente influyentes (que tengan un alto poder predictivo en mi terminología) con menos de un 10% de variación en la estimación numérica de esta influencia, estará contento. El error de predicción de casi cualquier algoritmo de MO estará garantizado para ser inferior al 40%, o puede que tengas suerte y llegues hasta el 20%.
Ese es todo el plan
Se trata de un gráfico actual en vivo sin asomarse a la historia, como se puede hacer en un probador.
El mercado financiero está vivo y es escurridizo como una anguila. Requiere un enfoque especial.
Y puedes hacer trabajo científico toda tu vida. ¿De qué sirve? )) Lo veo, lo observo, me río)).
¿y no puedes echar un vistazo a la historia en un gráfico en directo?
Me refería a echar un vistazo al historial un paso por delante. Se puede hacer en el probador, lo que algunas personas consideran necesario aprovechar en beneficio propio. Tú no. He estado observando, tienes un buen algoritmo. Me gusta este enfoque.
Acabo de hacer este indicador de rodillas. Honestamente.
Puedes poner cualquier instrumento y TF. Vamos a probarlo.
Lo más difícil es la manipulación de datos, necesitas aprender Pandas u otro análogo, entonces casi cualquier estrategia no será un problema. O hacer selecciones por condiciones a través de consultas SQL. Ambos funcionan rápidamente.
En mi caso ni siquiera se usan bucles. Se calcula instantáneamente.
No creas que estoy poniendo flechas en el gráfico a mano)))
¿Dónde se abre el trato?
¿en ovpen donde esta la marca o en cloze donde esta la marca o en la siguiente vela?
Todavia no he hecho el trabajo cientifico))
Ocupado empapando tal descubrimiento.)))
P.s.
En principio da igual, todo depende del TF y del valor del stoploss.
Incluso trató de entrar.
Especialmente para este hilo, ahora durante media hora, utilizando sólo OHLC, más o menos esbozado un indicador de flecha.
¿Dónde está el indicador en sí? Si es especialmente para esta rama...