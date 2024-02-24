Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2773
Pensé en investigarlo, no es fácil para mí, pero realmente muy interesante.
¿Generas señales a partir de cotizaciones utilizando algoritmos/fórmulas explícitas y conocidas (indicadores, por ejemplo) o utilizas aprendizaje automático para construirlas?
Entonces hay una probabilidad de un error en el código, es necesario hacer pruebas, ya sea con comillas reales o simulate....
Negro - largos, verde - cortos. Predicción un paso por delante.
como se exigía demostrar:
una vela grande simplemente se determina (y ni siquiera en su apertura, sino en su cierre).
la tendencia funcionará, mientras que la plana no (como se puede ver en la imagen).
usted no está prediciendo, pero indicando el movimiento real.
... solo tienes suerte de que haya zonas de tendencia en este movimiento y tus pseudo-predicciones tardías se cumplan simplemente porque la tendencia no cambia ... y solo mientras no cambie ... y sólo mientras no cambie (se ve claramente que no puede predecir una inversión).
p.d.
no está claro por qué usted todavía está tratando de engañar a todo el mundo que predice ... tal vez debería sacar conclusiones llamando a las cosas por su nombre, y no mentir que se percibe emocionalmente ... que necesita que tales mentirosos tratando de discutir con la lógica (que han entendido mal la esencia de los métodos y materiales utilizados) ...
El negro es largo, el verde es corto. Un paso adelante.
¿Puedo ver el código?
¿El código? ¿Que tiene más de 2.000 líneas de R? Que utiliza una docena y media de paquetes? ¿Y al mismo tiempo el código en MQL4 que utiliza este código?
¿Y las llaves de la mesita de noche donde está el dinero?
O quizá lo que ha masticadoVladimir Perervenko sea suficiente.
Los resultados publicados son de 2017. Después de eso no trabajé en ellos, esperaba que el nivel subiera, la gente entendiera el significado de las palabras "capacidad predictiva" y empezara a hacer cosas significativas, preferiblemente para los mercados de valores.
Me importan una mierda tus mesitas de noche y tus llaves, dame el dinero ahora mismo si vamos a hablar así.
Los resultados publicados son de 2017. Después de eso no los hice, seguía esperando que subiera el nivel
Sí, cool.... ¿creaste un algoritmo de trabajo para no hacerlo después de 2017, o el algoritmo no funciona?
Decídete si tienes esa mesita de noche o no y no juegues con la cabeza de la gente normal....
Ten la amabilidad de ceñirte a la sociedad que pastoreas.
Eres un desaprendido.
Sí... cuando no tienes nada que decir sobre la esencia de la conversación (y yo he esbozado claramente la esencia), empiezas a dar la lata en plan "¿por qué no llevas sombrero?".
Y entrenarás a tu gato en casa...
Y puedes pasar de las emociones. Mejor aún en el tema de razonamientos y explicaciones. Las chicas se agarran a los bordes de la emoción)))))))))
De todos modos, la capacidad de predicción no está completamente explicada. Lo que es matemáticamente claro, pero lo que da. A juzgar por los resultados es una continuación de la tendencia, la cuestión es por cuánto, y si hay inversiones en los resultados.
ZY, yo tampoco lo entendería, si me ofrecieran exponer todos los desarrollos para debatir)))))) Es mejor hacer preguntas sobre la lógica del trabajo, fórmulas.
Para SanSanych, quería unirse a la pregunta:
Foro sobre el comercio, los sistemas automatizados de comercio y estrategias de negociación de prueba
El aprendizaje automático en el comercio: teoría, modelos, práctica y algo-trading.
Aleksey Nikolayev, 2022.10.03 11:28 AM
¿Formulas señales a partir de cotizaciones mediante algoritmos/fórmulas explícitas y conocidas por ti (indicadores, por ejemplo) o utilizas aprendizaje automático para construirlas?
