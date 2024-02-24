Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2776
¿Dónde está el indicador en sí? Si es específicamente para la rama...
Sólo puedo mostrar el resultado del trabajo. Un indicador será demasiado gordo).
Por cierto, usted tuvo una oportunidad, pero se negó. Por desgracia.
Quizá con el aprendizaje automático el resultado sería más preciso. Pero me da pereza molestarme en ello. Estoy esperando una sugerencia inteligente.
¿Puede hacer una muestra sobre la base de su indicador sobre las cotizaciones de MQ en MT5 para 50 mil bares?
Sólo tiene que registrar la fecha de sincronización de cada barra y, por ejemplo, "1" - flecha hacia arriba y "-1" - flecha hacia abajo, "0" - sin flecha?
Y voy a tratar de entrenarme para adivinar la aparición de la flecha, y tal vez incluso la dirección. Veamos para qué sirve el MO o mis predictores.....
Incluso intenté entrar.
Espero que sea en una demo, porque el comercio bajo esto es un poco de un ejercicio.
Es unbuen artículo, de alta calidad.
superior a una visión general pero sin revelar secretos
De momento es una versión muy rudimentaria.
Veremos qué pasa en el futuro.
Si estás seguro, da igual con qué operes.
СанСаныч Фоменко #:
Y así, todo tipo de variaciones de algo con algo. No tengo ningún problema con eso, con inventar cosas.
¿Podría publicar uno de esos predictores?
¿Quizás sea la diferencia en la lectura del indicador RSI en EURUSD y GBPUSD?
Un indicador sería demasiado grasiento).
Vladimir, si algo te ha funcionado, me alegro. ¿Qué relación tiene con la rama? ¿Redes neuronales u obtención de datos para ellas?
Hay una búsqueda de predictores aquí desde hace mucho tiempo, 2775 páginas. Algo más para alimentar el MdD.
Mi opinión es que hay que buscar en el propio precio, no en MAs de indicadores y otras distorsiones del precio.
Quiero empujar a los que sufren en el camino correcto. Son tercos).