Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2767
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
en las últimas seis horas, todo el mundo está en contra del dólar.
¿Se trata de un retroceso nocturno? ¿Es una reacción a noticias críticas? ¿Es sólo una fluctuación, o la Fed decidió no subir los tipos el día anterior?
Nadie que se fije en la cotización de un solo instrumento podrá responder a esta pregunta. Desde el punto de vista de una cotización/etiqueta individual, todas las opciones son iguales.
PD/ sobre ventanas y puntos de referencia: desde el punto de vista de los tenedores de bonos a 10 años, la subida de 5000p en XAU hoy es un montón de basura que no vale la pena mencionar. Y alguien habrá perdido su depósito.
Esto no es un análisis, no es un análisis en absoluto))))
Maxim Kuznetsov #:
..а нету обоснованной теории по которой что-то измерить, и почему 10, почему именно этих свечей,
por qué ahora, qué se esperaba y cómo ayudó exactamente GPT-5.
incluso hasta lo más elemental - "evaluar el resultado del experimento". Sin vs con GPT - ¿cómo se puede evaluar? si el experimento tuvo éxito o no?
medir - ...
y probar la validez es algo totalmente distinto... probar una hipótesis a través del valor p - ...
pero la significación estadística en los enfoques bayesianos es indemostrable (sólo en los enfoques estadísticos) - demuestre la validez de los métodos bayesianos sin estadística y tendrá un artículo (no tiene ningún artículo en su foro, sólo material de lectura - y hay muchos gritones exigiendo artículos (como ensayos en la escuela, y el nivel de cultura y la calidad de las conclusiones es menor que en la escuela) == déjelos trabajar más en su lectura) ...
Bayes sólo te puede dar la toma de decisiones probabilística
pero probabilidad = significación estadística de tu hipótesis... ¿y la tienes (hipótesis)?
p.d.
y para que el autoencoder funcione - sí, debe contener todas las clases posibles, no sólo gatos y perros, por lo que no definirá cocodrilo.... - así que la cuestión de la "ventana deslizante" es muy vaga....
p.p.s y el tiempo también
Según mis cálculos, el tamaño de la ventana oscila entre 700 y 2000 bar. Predecir una barra por delante tarda 35 segundos. Si un overshoot contundente, es decir, aumentar la ventana de 700 a 1800 y seleccionar el óptimo, obtenemos 420 segundos Esto es extremadamente largo. Se pueden optimizar muchas cosas, pero requiere otros ordenadores y la capacidad de cargar todos los núcleos.
La subida de 5000p de XAU hoy es una completa estupidez.
no mierda, pero running_to_security.... razones en los medios
no son tonterías, sino running_to_security..... razones en los medios
y es la traducción de "razones en los medios" (twitter, facebook) en soluciones comerciales el dominio de DL y NN, están hechos para eso y se financian de eso.... pero no nos lo podemos permitir :-(
pequeña parada, gran toma ...
no se necesita nada más, pero 726 reglas que fueron minadas por dos días, y esto es sólo para las ventas )
pequeña parada, gran comida para llevar ...
no se necesita nada más, pero 726 reglas que se minaron durante dos días )
a la luz - una imagen ampliada de la carta, desde el punto de vista del sitio :-))
todo en el mundo es relativo y al mismo tiempo no se puede ocultar nada.
PS/ 726 reglas no pudieron ser minadas - esto es un desglose de la eurosesión.
a la luz - imagen ampliada del gráfico, desde el punto de vista del sitio :-)
todo en el mundo es relativo y nada puede ocultarse al mismo tiempo
Se pegó la imagen antigua por alguna razón, estoy bien cuando se amplía todas las imágenes son correctas.
PS/ 726 reglas no pudieron ser minadas - este es un desglose de la Eurosesión
Sí, por supuesto..... cruce de mashas todavía me dicen)))
pegó la imagen antigua por alguna razón, estoy bien cuando hago zoom en todas las imágenes son correctas.
Sí, por supuesto, la intersección de los macizos, dime al respecto))))
Por qué no decir - se puede reducir a mashki. Pero de acuerdo con las pantallas presentadas, esto es exactamente, el desglose de la sesión Euro. Estrategias de este tipo hay y bastantes, el principio general es considerar la sesión de ayer en sus momentos críticos y operar a partir de ahí. La tendencia alcista del EURUSD comienza cuando la sesión americana termina por encima del máximo de la sesión europea (definición férrea de una tendencia).
pero será una pena que 2 días de minería y humo de CPU se reduzcan a un número contable de mashas al final
Por qué no decirlo - puede reducirse a purés. Pero según las pantallas presentadas, esto es exactamente, el desglose de la sesión del Euro. Existen estrategias de este tipo y hay bastantes, el principio general es considerar la sesión de ayer en sus momentos críticos y operar a partir de ahí. La tendencia alcista del EURUSD comienza cuando la sesión americana termina por encima del máximo de la sesión europea (definición férrea de una tendencia).
pero será una pena que 2 días de minería y humo de CPU se reduzcan al final a un número contable de mashas
¿Hablas en serio o estás trolleando?
¿Hablas en serio o estás trolleando?
Hablo muy en serio.
Estoy moviendo el hilo hacia el "comercio" en lugar de abstracciones matemáticas.