Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2613
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Como es fácil de entender, todo se ha reducido a esquemas de gas inspirados en Timoshenko. Y así es con ustedes (los profesionales). Usted quiere hablar de su conocimiento súper exclusivo del mercado, pero el resultado es o bien obvios tópicos o algo en la línea de la secta del "inevitable crash del dólar" o los cuentos de los "expertos" sobre las "leyes ondulatorias del mercado".
Bueno la lógica es que en los hechos conocidos por todos hay un comportamiento de los precios más permanente que puede ser atrapado. Y mientras lo coja una minoría hay esperanza de beneficio). Y así, por supuesto, es trivial y sobre la especulación o experimentos de ajuste. Pero así es como vive mucha gente)).
Bueno, la lógica es que en los hechos conocidos por todos hay un comportamiento de los precios más consistente que puede ser capturado. Y mientras lo coja una minoría hay esperanza de beneficio). Y eso, por supuesto, es trivial y sobre la especulación o los experimentos de ajuste. Pero así es como vive mucha gente)).
A nadie le vendría mal un poco de autorreflexión y autocrítica. De lo contrario, tarde o temprano todo se convertirá en "cisnes negros" en forma de llamadas de margen debido a la ausencia de stop-losses. Y no se trata sólo de comerciar)
Como es fácil de entender, todo se ha reducido a esquemas de gas inspirados en Timoshenko. Y así es con ustedes (los profesionales). Usted quiere hablar de su conocimiento súper exclusivo del mercado, pero el resultado es o bien obvios tópicos o algo parecido a la secta del "inevitable colapso del dólar" o los cuentos de los "expertos" sobre las "leyes ondulatorias del mercado".
no discutas ;)
----
Para disipar todos los argumentos, y para no tener el ordenador siempre encendido, hoy he calculado el comportamiento de mi sistema con antelación
y ayer apagué el terminal a propósito.
lo que tengo....
comprar USDCHF debería haber abierto en 0.9196
Veamos:
¿qué estacionalidad o MO, de qué hablas?
kotier sabe de antemano dónde y por qué va
ahahaha
;)
A nadie le vendría mal un poco de autorreflexión y autocrítica. De lo contrario, tarde o temprano todo se reducirá a "cisnes negros" en forma de peticiones de margen por falta de stop-loss. Y no se trata sólo de comerciar).
Este comportamiento ciertamente no puede ser llamado libre de riesgo))))) Pero esta área y la pureza de la experimentación y la comprensión de los detalles están demasiado lejos simplemente porque esto es una propiedad del medio ambiente aparentemente)
Alexei, ¿tu cuenta ha sido secuestrada por webgopnik?) tonterías.
Ahí tienes, incluso en esta pequeña broma:
1) No hay intento de argumentación ad rem - sólo un intento ad hominem
2) El compañero que mencionas parece ser conocido principalmente por ser el TC de muchos grandes hilos, la mayoría de los cuales han sido borrados. Sólo tengo tres hilos sobre temas muy específicos y una encuesta que mostraba una actitud bastante aprobatoria de las inundaciones entre los miembros del foro (en consecuencia, acabo de unirme a la opinión mayoritaria después de esa encuesta)
Así que, como de costumbre, fue sólo un intento de enganche sin más base o justificación que el deseo real de enganchar.
no discutas ;)
----
Para disipar todos los argumentos, y para no tener el ordenador siempre encendido, hoy he calculado el comportamiento de mi sistema con antelación
y ayer apagué el terminal a propósito.
lo que tengo....
comprar USDCHF debería haber abierto en 0.9196
Veamos:
¿qué estacionalidad o MO, de qué hablas?
kotier sabe de antemano dónde y por qué va
ahahaha
;)
Sí existen niveles, sólo los débiles de corazón no reconocerían eso
no sólo existen, sino que se pueden hacer....y también todo lo demás.
Ahí tienes, incluso en esta pequeña broma:
1) No hay intento de argumentación ad rem - sólo un intento ad hominem
2) El compañero que mencionas parece ser conocido principalmente por ser el TC de muchos grandes hilos, la mayoría de los cuales han sido borrados. Sólo tengo tres hilos sobre temas muy específicos y una encuesta que mostraba una actitud bastante aprobatoria hacia las inundaciones entre los miembros del foro (en consecuencia, acabo de unirme a la opinión mayoritaria después de esa encuesta)
Así que, como de costumbre, fue sólo un intento de enganche sin más base o justificación que el deseo real de enganchar.
¿El 1 de abril tiene ese efecto en ti?)
Lo siento, lo había olvidado por completo). Enhorabuena por sus vacaciones profesionales).