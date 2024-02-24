Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2615
Vamos, Renat nunca dijo nada... sólo "pulgares arriba".
y no creo que tenga nada más que los dedos.
Aquí está.
compruébalo, no hay problema.
;)
Y sin embargo, de forma clara y concreta en el nivel del algoritmo, ¿se puede saber?
Lo repetiré.
No, tú lo leíste, con detenimiento.
sólo tres posts ahí arriba (un enlace a otro, luego otro enlace a un tercero, tres posts en total)
escríbelo y léelo hasta que lo entiendas.después de que me metí en él me tomó 4 años para desarrollar y usted está pidiendo un algorithm....
Salud.
Gracias.
Hace tiempo que se necesita una sala de chat privada
El chat implica una comunicación activa o la elaboración de algo juntos, mientras que aquí tenemos gente libre que está dispuesta a leer, tomar nota y decir quién tiene qué problemas en la cabeza.
Maxim, está bien.
Como se dice, escuche con atención.
Yo también tengo alguna valoración y puedo darla.
Mira, sigues dándole vueltas a las ideas y aún no has parado.
Lo siento, pero esta es la etapa inicial, la etapa de familiarización.
En ninguno de ellos se sugiere el impacto del comercio real en los precios.
Lo que no es.........
https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/australian-dollar.contractSpecs.options.html#optionProductId=8092
