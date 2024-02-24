Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2616
Chicos, no sean estúpidos. Toma un ejemplo. Crear cursos basados en el Prado o lo que sea. En su momento, los filtros digitales, MESA, FATL, SATL eran un tema de moda, ahora se puede coger un haip en las parrillas, lo principal es presentarlo bien.
Un tema muy conocido: si no puedes hacerlo tú mismo, enseña a otros.
"Una multitud es un conjunto de personas que viven por tradición y razonan por autoridad".
Hice una pregunta interesante sobre el CV, si no te importa pinchar este palo
para promover la pregunta, no hay muchos resultados.
Traduce los patrones en conjuntos de extremos y distancias relativas, como el marcado de ondas
se pierde mucha información si lo conviertes en extremo, puedes interpolar como hice en el ejemplo, pero quiero creer que hay una forma mejor...
¡¡Haz clic en la flecha!! )
No estoy registrado allí.
Muy en vano, allí hay un abismo de conocimiento y gente inteligente que tiene algo que preguntar y la respuesta será real y aplicable, no "hay todo tipo de trucos o sé cómo hacerlo, pero es un gran secreto", ya lo entiendes...
Sé que Google suele producir enlaces a temas allí, pero yo no he escrito nada.
Fui a quant.stackexchange por ejemplo
escribes red neuronal en el buscador
ylea las preguntas sobre las redes neuronales y las respuestas inteligentes.
También obtienes respuestas inteligentes. Nada de tonterías, todo es claro y al grano, te dan un "menos" por escribir de forma poco inteligente.