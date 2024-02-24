Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2616

Rorschach #:
Chicos, no sean estúpidos. Toma un ejemplo. Crear cursos basados en el Prado o lo que sea. En su momento, los filtros digitales, MESA, FATL, SATL eran un tema de moda, ahora se puede coger un haip en las parrillas, lo principal es presentarlo bien.
Ya hay expertos con cursos sobre este tema, incluso se llaman a sí mismos fondos de cobertura. Ruso, por cierto
 
Un tema muy conocido: si no puedes hacerlo tú mismo, enseña a otros.
 
elibrarius #:
Un tema muy conocido: si no puedes hacerlo tú mismo, enseña a otros.
+++

Lo principal es tener más patetismo y misterio... y algo de ciencia, y si añades una pizca de maceración, todo el foro rezará por ti... Y no importa que las ideas se filtren en la práctica... Ahahahaha, este es un mundo maravilloso...


"Una multitud es un conjunto de personas que viven por tradición y razonan por autoridad".
 

Hice una pregunta interesante sobre el CV, si no te importa pinchar este palo


para promover la pregunta, no hay muchos resultados.

Traducir los patrones en conjuntos de extremos y distancias relativas, como el trazado de una onda
La calculadora sería, en un bucle recorrer un trozo de gráfica y medir los extremos a diferentes escalas (dadas)
 
se pierde mucha información si lo conviertes en extremo, puedes interpolar como hice en el ejemplo, pero quiero creer que hay una forma mejor...

¡¡Haz clic en la flecha!! )

No estoy conectado allí y estoy en mi teléfono, lo haré más tarde en la noche.
 
Deberías, tiene toneladas de conocimiento y gente inteligente a la que preguntar y las respuestas serán reales y utilizables, no "hay todo tipo de trucos o sé cómo hacerlo pero es un gran secreto", entiendes.
Lo sé, en Google suelen aparecer enlaces a temas allí, pero yo no he escrito nada
 
Yo tampoco escribo a menudo, leo más a menudo...
Simplemente busco un sitio y leo preguntas y respuestas de la gente, y no sólo este sitio, también hay puramente en quanta


Fui a quant.stackexchange por ejemplo

escribes red neuronal en el buscador

ylea las preguntas sobre las redes neuronales y las respuestas inteligentes.


También obtienes respuestas inteligentes. Nada de tonterías, todo es claro y al grano, te dan un "menos" por escribir de forma poco inteligente.

