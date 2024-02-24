Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2608
También puedes ponerlo de otra manera. Utilizando el MdD, definitivamente no conseguirás estabilidad. Porque para explotar los procesos del mercado, hay que conocerlos.
Ya conozco tu valiosa opinión de que hay que practicar siempre las prácticas. Pero si de repente quieres añadir algo sustancial y significativo, no te contengas.
Dicen que la rentabilidad y la intensidad de capital de este algoritmo aumentan significativamente en primavera y otoño)
A decir verdad, el esquema en su conjunto parece muy sofisticado y es poco probable que alguien de fuera pueda decir algo significativo.
1) Existe cierta asociación con el boosting, cuando cada modelo siguiente intenta mejorar el error de los anteriores.
2) Prefiero el enfoque en el que no intentamos obtener un modelo complejo para todos los casos, sino que hacemos varios sencillos que funcionan según el principio de comercio/no comercio. Puedes hacer dos: "comprar" y "vender". Podría tener cuatro: "comprar después de un movimiento alcista", "comprar después de un movimiento bajista", " vender después de un movimiento bajista", "vender después de un movimiento alcista". Tal vez, se pueden inventar más variantes) Luego se pueden combinar de alguna manera - todo tipo de opciones creativas son posibles aquí también).
¿Se puede considerar esto una prueba de que el precio no es "aleatorio", sino una secuencia de tendencias y de restos?
He aquí otro ejemplo: ahora la venta de gas se hará en rublos, a través de intermediarios seguramente.
¿Y si la venta de usdrub no se lleva a cabo, entonces se puede desconectar significativamente? Suena lógico)
Suena como decir que el uso de MO conduce a la atrofia cerebral)
Sinceramente, la imagen no es muy clara sin explicaciones. Y es mejor dibujar un mapa de calor o un gráfico de densidad.
Por diseño, debe buscar algo - no se sabe qué, pero que sea coherente. Se trata del tema de las estrategias generadas automáticamente. Hasta ahora le doy una "C", tal vez haya algún progreso. Es un tema no probado.
Primero hay que definir los patrones y luego construir un modelo en busca de patrones... No sé lo que estoy buscando
Tiene una neura que comercia, la otra determina si es un patrón positivo o no.
probablemente habría que añadir la parte intelectual, por así decirlo.
que es la parte del gráfico que llevó a la apertura de la operación y el resultado, el patrón en sí
como usted sugirió, si recuerda
en general, el enfoque es interesante