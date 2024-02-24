Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2608

También puedes ponerlo de otra manera. Utilizando el MdD, definitivamente no conseguirás estabilidad. Porque para explotar los procesos del mercado, hay que conocerlos.
Es decir, partir del estudio de la estructura del mercado y no de la curvofísica.

Ya conozco tu valiosa opinión de que hay que practicar siempre las prácticas. Pero si de repente quieres añadir algo sustancial y significativo, no te contengas.

 
Dicen que la rentabilidad y la intensidad de capital de este algoritmo aumentan significativamente en primavera y otoño)

Con todo el respeto, parece que tu objetivo en el mercado no es ganar dinero, sino inflar tu capacidad de discurso)
 
Pero si de repente quieres añadir algo sustancial y significativo, no te contengas.

Es mucho más práctico: la apertura del mercado de Google a las 10.
 
Ya conozco tu valiosa opinión de que hay que practicar la práctica-práctica-práctica todo el tiempo. Pero si de repente quieres añadir algo significativo y con sentido, no te contengas.

He aquí otro ejemplo: ahora la venta de gas se hará en rublos, a través de intermediarios seguramente.
Y después de eso, es probable que se rompa la estrategia estacional sobre usdrub relacionada con el pago de impuestos por parte de los exportadores. Y se puede desactivar de forma significativa hasta el próximo cambio en la estructura del mercado.
Y usando MO, no tienes ninguna posibilidad de entender por qué el sistema incurrido se rompió y por qué funcionó.
A decir verdad, el esquema en su conjunto parece muy sofisticado y es poco probable que alguien de fuera pueda decir algo significativo.

1) Existe cierta asociación con el boosting, cuando cada modelo siguiente intenta mejorar el error de los anteriores.

2) Prefiero el enfoque en el que no intentamos obtener un modelo complejo para todos los casos, sino que hacemos varios sencillos que funcionan según el principio de comercio/no comercio. Puedes hacer dos: "comprar" y "vender". Podría tener cuatro: "comprar después de un movimiento alcista", "comprar después de un movimiento bajista", " vender después de un movimiento bajista", "vender después de un movimiento alcista". Tal vez, se pueden inventar más variantes) Luego se pueden combinar de alguna manera - todo tipo de opciones creativas son posibles aquí también).

Por lo que sé, debería buscar algo que sea consistente, pero no sé qué es. Se trata del tema de las estrategias generadas automáticamente. Hasta ahora le doy una "C", tal vez haya algún progreso. Un tema no probado.
 

¿Se puede considerar esto una prueba de que el precio no es "aleatorio", sino una secuencia de tendencias y de restos?


 
¿Y si la venta de usdrub no se lleva a cabo, entonces se puede desconectar significativamente? Suena lógico)

Y usando el MO, no tienes ninguna posibilidad de entender por qué el sistema incurrido se rompió y por qué funcionó.

Suena como decir que el uso de MO conduce a la atrofia cerebral)

 
¿Puede considerarse esto como una prueba de que el precio no es "aleatorio", sino una secuencia de tendencias y de restos?


Sinceramente, la imagen no es muy clara sin explicaciones. Y es mejor dibujar un mapa de calor o un gráfico de densidad.

 
Por diseño, debe buscar algo - no se sabe qué, pero que sea coherente. Se trata del tema de las estrategias generadas automáticamente. Hasta ahora le doy una "C", tal vez haya algún progreso. Es un tema no probado.
Primero dame una definición de patrón, y luego construye un modelo que busque un patrón.
 
Primero hay que definir los patrones y luego construir un modelo en busca de patrones... No sé lo que estoy buscando

Tiene una neura que comercia, la otra determina si es un patrón positivo o no.

probablemente habría que añadir la parte intelectual, por así decirlo.

que es la parte del gráfico que llevó a la apertura de la operación y el resultado, el patrón en sí

como usted sugirió, si recuerda

en general, el enfoque es interesante

