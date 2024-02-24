Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2573
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Yo sí. Aunque soy minorista.
Ves lo que te dan a ver. No es la situación real. Para CFD/Forex/crypto es generalmente lo que quieren que veas. Pero incluso cosas como NYSE/NASDAQ/CME, donde en teoría no deberían mentir sobre los volúmenes de transacciones, todo esto es en realidad una cosa nebulosa. Luego hay darkpools, hay derivados (¡y derivados sobre derivados!) No hay mierda que nunca verás realmente
¿Qué hacen? ¿No copian simplemente la información del CME en sus indicadores?
Según tengo entendido, su principal baza es identificar los grandes volúmenes que presumiblemente realizan los fondos y otros grandes actores. Tengo curiosidad, ¿cómo los distinguen de otros oficios?
He encontrado un vídeo que explica cómo utilizarlo. Todo lo que dicen es: puede ser, probablemente se vendió aquí, porque el precio bajó, etc. En mi opinión - esto es una mierda y veremos el mismo 50/50%. La búsqueda dice que había una señal del mismo nombre aquí, pero ya está cerrada, aparentemente fusionada.
Y aquí en el vídeo principal del proveedor del indicador se explica más bonito, pero aparentemente eligieron buenos momentos en el gráfico.
Recuerdo que los datos se recogen de diferentes fuentes, incluyendo darkpools. Ahora he buscado sobre cálculos complejos.
Tampoco he encontrado nada en este indicador. Es curioso, he visto que otras personas lo utilizan y les indica la hora punta, aunque el indicador muestra los datos de todo el día.
No me habría dado cuenta si no me hubiera comunicado con el comerciante.
Uno ve lo que se le da a ver. No es la situación real. Para CFD/Forex/crypto, es lo que ellos quieren que veas. Pero incluso cosas como NYSE/NASDAQ/CME, donde en teoría no deberían mentir sobre los volúmenes de transacciones, todo esto es en realidad una cosa nebulosa. Luego hay darkpools, hay derivados (¡y derivados sobre derivados!) No hay mierda que nunca verás realmente
Una observación interesante...
Si se comprueba la estacionariedad de la serie (test de DickeyFuller) en la ventana móvil, muy a menudo el mercado rebota cuando el test muestra el pico de no estacionariedad de la serie
También puede utilizar esta prueba para identificar un piso en el mercado
Una observación interesante...
Si se comprueba la estacionariedad de la serie (test de DickeyFuller) en la ventana móvil, muy a menudo el mercado rebota cuando el test muestra el pico de no estacionariedad de la serie
También puede utilizar esta prueba para identificar patrones planos en el mercado
¿Podemos ver las estadísticas de un periodo significativo con la misma configuración?
Pero el resultado es interesante.
¿Están disponibles las estadísticas de un periodo significativo con los mismos ajustes?
Es un resultado interesante.
es sólo una observación interesante, nada más
Lo que hay que entender sobre las matemáticas financieras y la IR, hay que conocer la mecánica del mercado y sus actores
La multitud está destinada a perder en la mayoría de los casos, porque su contraparte es un "jugador importante".
1) hay que ver un desequilibrio entre compradores y vendedores, por ejemplo, si hay muchos vendedores, entonces el "gran jugador" (el comprador) está en el otro lado del trato
Como ahora en el judío, por ejemplo, muchos vendedores
2) También se negocia en el momento contra la multitud - esto es un creador de mercado
Siempre se ve que el precio se mueve en contra de la multitud (correlación inversa).
Mientras la multitud compre y crea en el crecimiento, el precio caerá y viceversa...
Ese es todo el mercado...
p.d. Veré el vídeo.
+
hay un video narrativo de un hombre que está al principio de su viaje
que está interesado en aprender, pero aún no se ha puesto a ello.Pues hasta donde se ha precipitado es interesante, por supuesto, pero no pasa de ser un delirio de novato y presentará mucha frustración por la falta de aplicación de las fintechs en la práctica
esto es sólo una observación interesante, nada más
En la imagen, la ventana para calcular la estacionariedad parece demasiado pequeña: ¿cuántas barras?
En la imagen, la ventana para calcular la estacionariedad parece demasiado pequeña: ¿cuántas barras?
50
Lo tengo.