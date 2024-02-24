Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2364
Encuentra una solución...)
predecible...
Ya he escrito cómo eliminar la correlación serial en una ventana deslizante hasta casi cero, al preparar los datos
con la invariancia de escala de los signos/patrones no se ha jugado, se podría pensar. Depende de lo que se tome como punto de referenciaLo más fácil es cambiar los atributos (por ejemplo, los períodos MAC) cuando cambia la volatilidad, etc. Tendrá un efecto similar.
Ya he escrito cómo eliminar la correlación serial en la ventana deslizante hasta casi cero, al preparar los datos
con la invariabilidad de escala de los signos/patrones no se ha jugado, se podría pensar. Depende de lo que se tome como punto de partida.
Oooh esta es una de las muchas preguntas para pensar...
==========
En cuanto a la solución del problema en sí...
Genero las reglas utilizando la regresión gramatical (genética), cada regla puede ser considerada como un evento, sin vinculación a los índices, sólo una secuencia de desencadenantes
Así.
Si se cumplen todas las reglas en un evento, comprueba si hay un rebote o lo que sea (lo que esté escrito en la función de aptitud)
Las reglas obtenidas realmente mantienen regularidades, la vida 100-200 desencadenantes
Las reglas pueden combinarse en conjuntos (algo parecido a Random Forest)
Pero todo esto es terriblemente intensivo en recursos, pero muy prometedor, se puede utilizar absolutamente cualquier matemática y arquitectura, y cualquier objetivo a través de la aptitud
Puedes probarlo todo si tienes capacidad de cálculo.
lo mismo que con los filtros estacionales u otros, pero las condiciones son más complejas
para el MdD es bueno, porque los grupos de ejemplos son a veces similares
Fourier, tomo la suma de los primeros n (2-5) armónicos de mayor amplitud
Es decir, ¿se ajusta a la parcela a ojo?
Puedes pasar de todo, siempre y cuando tengas la potencia de cálculo.
¿Es este método más rápido que el árbol genético que publiqué antes o no? El resultado que veo es el mismo, obtener hojas y combinarlas en grupos, todo esto ya lo he hecho.
Puedo calcular por mí mismo lo que se necesita para obtener resultados intermedios para evaluarlos.Añadido: Cierto, también hay una regla aquí para comparar un indicador con otro - esto es realmente nuevo - he estado pensando en esto durante mucho tiempo.
lo único útil que ha hecho Microsoft para el mundo es VSCode
Los decoradores de Python no pueden arreglarlo de forma interactiva, estoy cansado de enviarles informes de errores.
He enviado informes de errores desde dos ordenadores y la gente me ha escrito).
Por lo tanto, es hora de cambiar a R)
Es decir, ¿se ajusta al sitio a ojo?
de manera diferente.
¿Es este método más rápido que el árbol genético que publiqué antes o no?
No es así, son reglas fundamentalmente diferentes...
Los métodos no se pueden compararLa "programación genética" es una dirección de métodos en la que unos programas escriben otros programas, yo sólo lo implementé en forma de reglas (puede ser cualquier cosa)
El árbol genético es un caso especial de árbol de diseño con un sabor de algoritmo gen. es decir, el habitual sombrero inviable porque la entrada va a X,Y con un enlace a los índices.
Añadido: Es cierto, también hay una regla que compara un índice con otro - esto es realmente nuevo - he estado pensando en ello durante mucho tiempo.
podría haber cualquier cosa
porque la entrada es X,Y vinculada a los índices
Lo que pones, eso es lo que obtienes.
Vale, lo entiendo, no necesitas ayuda.